Huelga en Iberdrola: concentración de Soria

El tráfico estuvo cortado en la Calle D del Polígono industrialMARIO TEJEDOR

Los sindicatos UGT, CCOO y ELA convocaron ayer una huelga de la compañía Iberdrola que en la provincia se materializó en una concentración con una treintena de personas en el polígono Las Casas. Esta jornada de huelga se enmarca en las movilizaciones emprendidas ante lo que los sindicatos califican de «injustificable posición de Iberdrola» en la negociación del IX Convenio Colectivo de la empresa.

«Después del enésimo récord de beneficios, récord de dividendo y de la máxima remuneración a la alta dirección junto a Bonus millonarios, la empresa propone para sus trabajadores en España una fórmula de incremento salarial basada en parámetros empresariales y en el grado de cumplimiento sobre la previsión marcada unilateralmente por la alta dirección de la compañía EBITDA España», indican los sindicatos.

Añaden que la negociación lleva abierta desde mediados de enero y no ha dado muestra de avance «con propuestas empresariales que en ningún caso garantizan el poder adquisitivo de los trabajadores». Afirman que desde el 2019 los trabajadores de Iberdrola acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 15%.