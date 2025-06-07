«Los Sanfermines son la Champions de los encierros», explica 'Kiko' de Miguel, de la Asociación Soriana de Encierros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros cumple una década de vida y lo hace con dos encierros urbanos que los sorianos y forasteros podrán disfrutar el próximo sábado, 21 de junio, preludiando las fiestas de San Juan. Diego de Miguel Peña conocido como ‘Kiko’, vicepresidente y socio fundador, apunta que en estos diez años de trayectoria el camino ha sido largo aunque satisfactorio por todo lo conseguido. De hecho, apunta, «comenzamos con 150 socios y ahora rondamos los 300» una tendencia al alza que «esperamos mantener».

Respecto a los inicios, De Miguel recuerda que fueron lentos por el tema burocrático «y llamando a muchas puertas» pero, poco a poco, han encontrado su camino. «Hay que dar las gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Soria así como a los patrocinadores que tenemos».

Los actos del encierro, que será el séptimo, arrancarán a las 9.00 horas con un recorrido de ida y vuelta comprendido entre la plaza de Toros y las calles Venerable Palafox y Valonsadero para continuar a las 10.30 horas con la trashumancia infantil en la plaza de toros. A las 11.15 horas los más pequeños podrán disfrutar de los carretones en la plaza de toros para volver a correr a las 13.00 horas con el segundo encierro urbano de varias paradas en la calle. A las 14.00 horas está previsto el vermú amenizado por la charanga Tripa Triste en la plaza de toros que dará paso a la comida de socios sobre las 15.30 horas. La jornada concluirá con un concierto flamenco a cargo del grupo Los plaza en torno a las 18.30 horas. «El concierto a modo de fin de fiesta es una novedad que hemos incorporado este año», destaca De Miguel que avisa de que «durante el recorrido del encierro de los adultos estará prohibida la entrada de menores de edad» asegurando, además, «que todo corredor que decida participar lo hará bajo su responsabilidad».

Diego de Miguel tiene claro que en Soria «hay mucha afición» a los encierros. «Es algo que engancha. Todos empezamos en Valonsadero y, a partir de ahí, la afición en muchos, va creciendo». Este es su caso, que va contando los meses del calendario en función de los encierros y desplazamientos que tocan: Tudela, Alfaro, Tafalla, Riaza para terminar la temporada estival el 27 de septiembre en Rincón de Soto.

Sin olvidar, por supuesto, San Fermín. Una fiesta en la que Kiko ha estado «siete años». Una cita ineludible para cualquier amante de los encierros. «Los Sanfermines son la Champions de los encierros», asegura. «Corres junto a los mejores ejemplares de las ganaderías y con una anchura de calle donde no hay otra opción que correr» jugando un papel importante «tanto la cabeza como las piernas del corredor. Ambas son importantes».

A pesar de todos los encierros que lleva a su espalda, Kiko de Miguel no tiene ninguna cornada y únicamente recuerda un susto que vivió «el 25 de julio de 2013 en Tudela cuando justo cuando iba a entrar en la plaza me resbalé con la arena y pasaron sobre mí tres toros pero, afortunadamente, sin consecuencias».

Respecto a los novillos de este año para La Saca, que ya descansan en Valonsadero y que la Asociación Soriana de Encierros ya ha tenido la oportunidad de conocer, Kiko indica que «provienen de una ganadería de encaste complicado por lo que creo que no van a ser tan tranquilos como otros años». Él realizará La Saca corriendo y a pie «moviéndome acompañando a los novillos» y recordando el gran ejercicio que se realiza ya que, apunta, «un año anduve 28 kilómetros ya que te vas moviendo, vuelves atrás, luego avanzas...» destacando que durante La Saca «no pesa el cansancio» que aparece «después de las vaquillas».