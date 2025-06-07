Rescate en helicóptero del herido en un accidente de moto en una pista en Berlanga

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El motorista herido en un accidente de tráfico en la mañana de este sábado en Soria ya ha sido trasladado al hospital. No obstante, las dificultades para acceder al lugar con ambulancia han motivado la intervención de un helicóptero.

Sobre las 10.14 horas se ha recibido una llamada en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 que informaba de un accidente de moto en una pista forestal situada entre Berlanga de Duero (Soria) y Caltojar. Había resultado herido el motorista. La zona en la que se encontraba es una pista de tierra con muchos baches y de difícil acceso para la ambulancia.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) que se ha encargado de coordinar el incidente. Se ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que a su vez ha puesto en marcha un equipo médico de Berlanga de Duero y una ambulancia soporte vital básico.

El helicóptero de rescate ha aterrizado junto a la víctima y los rescatadores han colaborado con el personal de Sacyl tratando el dolor e inmovilizando con cinturón pélvico y colchón de vacío al motorista.

El helicóptero de rescate ha evacuado al herido hasta la localidad de Almazán, el punto de encuentro pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Finalmente, el motorista, un varón de 56 años, es trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.