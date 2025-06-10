Soria recibe a 29 residentes que inician su formación tras la renuncia de tres MIR a incorporarse

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Día de despedidas y bienvenidas en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria. Por un lado, los 17 médicos internos residentes, MIR, que acaban su formación, de los que ya en torno a una docena han mostrado su intención de seguir trabajando en la provincia, con uno de los contratos de fidelización, por tres años, que ofrece la Junta de Castilla y León. Por otro, los nuevos profesionales que inician su formación, 10 de enfermería y 19 de medicina. Finalmente, de los 15 de la especialidad de Familia que habían solicitado plaza, tres han renunciado a la misma y se quedarán sin cubrir.

Los que se incorporan lo hacen con muchas ganas. "El hospital, al ser más pequeño y no contar con tantos residentes de otras especialidades, permite al residente de Familia ser más protagonista en cada rotación que hace, aprender más, involucrarse más y que también los adjuntos se involucren con ellos en la formación", explicó el primer MIR en elegir Soria, Lucas Navarro, natural de Zaragoza y amante de Soria y su naturaleza, que tiene intención de trabajar en la provincia cuando finalice su formación. "Vine a visitar el hospital después de hacer el MIR, con buenas sensaciones, y los centros de salud están muy bien preparados. El equipo en general me pareció muy guay. Tenía claro que quería hacer Familia, desde hace mucho tiempo y no me veía haciéndolo en otro sitio que no fuera en Soria", resumió.

Su compañero José Noreña, el segundo que eligió Soria del total nacional, concentró su opción en una frase: "Aquí eres más protagonista". Noreña, también vinculado a Soria por vacaciones y familia, señaló que "en otros hospitales grandes, a Familia le hacen de menos y aquí no pasa eso. Es la sensación de los primeros días aquí. Los adjuntos muy cercanos".

Como ellos, la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, ensalzó la formación que se presta en el Hospital Universitario de Soria, "con el aliciente de trabajar en este nuevo complejo hospitalario que se ha reformado, por las nuevas carteras de servicio y por la robótica -el robot Da Vinci de precisión quirúrgica-, y la radioterapia que en breves fechas verá la luz".

De Gregorio, que estuvo acompañada además por el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, y los jefes de estudios de las unidades docentes del Hospital y de Atención Primaria, Luis Eduardo Enríquez y Pablo Guallar, agradeció tanto a quienes terminan su etapa formativa como a los que comienzan su residencia, destacando la investigación como elemento dinamizador y las facilidades "para llevar a cabo la docencia y que se puedan formar en postgrados".

El programa de fidelización para residentes contempla 42 contratos de tres años para la provincia de Soria, de los que 12 son en el ámbito de Atención Primaria (11 de Medicina Familiar y Comunitaria y una de Pediatría) y 30 en Atención Especializada, de las que cinco son de modalidad compartida con el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid.

Los interesados podrán presentar la documentación requerida hasta el 19 de junio y está previsto que el 16 de julio se adjudiquen las plazas.

Esta convocatoria tiene como objeto conseguir la permanencia de los residentes que terminan su residencia en el Servicio de Salud de Castilla y León así como la atracción de residentes formados en otros centros del Sistema Nacional de Salud. De hecho, De Gregorio avanzó que personas que se han formado en la Comunidad de Madrid ya han mostrado su interés por alguna de esas plazas.

En Atención Primaria se da una novedad este año. La fidelización de Familia se divide en dos modalidades, una de ellas denominada ordinaria, que es similar a la del año pasado, y una nueva específica del ámbito rural, dirigida a esos destinos en los que es especialmente difícil garantizar la cobertura asistencial.

La modalidad ordinaria será con asignación funcional a una zona básica de salud principal, preferentemente urbana, y a otra zona básica secundaria, que serán determinadas por la gerencia correspondiente. En cuanto a la fidelización específica en el ámbito rural, que es la novedad de esta convocatoria, estos nombramientos consisten en la asignación de un único destino. El médico desarrollará su jornada en la zona básica de salud a la que esté asignado el cupo, y se le podrá establecer un calendario flexible para hacer la plaza más atractiva, incentivos aparte, informó la Junta.

En Soria, en Medicina Familia y Comunitaria se han ofertado siete plazas de fidelización ordinaria y cuatro en el ámbito rural, en concreto dos en Almazán, una en Ólvega y una compartida entre Arcos de Jalón y El Burgo de Osma.

En cuanto a Pediatría, también se ha introducido una novedad en el programa de este año, ya que los destinos que se ofertan son íntegramente desarrollados en la Atención Primaria. Dada la importancia de su cobertura, también llevan aparejados los incentivos adicionales de la modalidad específica del ámbito rural de los residentes de Familia. En Soria se ha ofertado una plaza de este tipo de Pediatría de Área.

En especializada, la modalidad de fidelización compartida permitirá a los profesionales trabajar año y medio en un hospital de los niveles I y II y el restante año y medio en un hospital de los grupos III y IV. De esta manera, se favorece su integración e implicación en los servicios de uno y otro nivel al tratarse de un periodo más continuado, señala la Gerencia Regional de Salud. Las plazas compartidas con el HURH de Valladolid pertenecen a las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Psicología Clínica y Radiodiagnóstico.