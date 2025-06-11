Soria marca las temperaturas mínimas de la noche más calurosa del año

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Noche de mucho calor en Castilla y León con termómetros que marcaron temperaturas elevadas en varios puntos, con Soria marcando el contraste: San Pedro Manrique registra 11,2 grados a las 04.50 horas y Vinuesa, 11,5 grados, a las 04.40 horas. Más de 12 grados anotaron los municipios de La Póveda de Soria y Ucero.

A medianoche, el municipio con la temperatura más alta fue Candeleda, en el sur de Ávila, con 30,2 grados, si bien se superaron los 28 grados en el aeropuerto de Salamanca y en Miguelañez (Segovia), según los datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).