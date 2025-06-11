Copiso organiza una jornada para dar a conocer los ensayos en sus cultivos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cooperativa soriana Copiso celebra este jueves día 12 de junio una visita a sus campos de ensayo de cultivos, en Covarrubias. Una jornada a la que acudirán unas 250 personas, mayoritariamente socios de la cooperativas y otros invitados.

Las visitas se realizarán a partir de las 10.00 horas y de manera escalonada a los campos de ensayo, desde las instalaciones de Copiso en Almazán. Después, sobre las 13.00 horas, se celebrará un almuerzo para todos los presentes.