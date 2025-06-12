Alarma por un incendio en una vivienda de Soria y un perro 'salvador' al avisar a su dueño

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El barrio del Calaverón de la capital soriana se ha sobresaltado esta mañana en torno a las 11.00 horas, después de que se produjera un pequeño incendio en una vivienda situada en los bajos de la calle Morales Contreras.

El humo era visible desde la puerta de la vivienda por la que se ha podido ver a su propietario y los vecinos que circulaban por la vía han avisado a los bomberos.

Dos camiones del parque han acudido a la llamada, además de agentes de la Policía Nacional y Local. La causa ha sido una sartén al descuido que ha provocado un pequeño incendio en la campana extractora. Sin embargo, la clave del suceso es que el propietario se encontraba en la planta inferior de la vivienda y debido al humo, fue el perro de la casa el que 'le avisó' del siniestro por sus ladridos.

El dueño de la vivienda pudo apagar el fuego por sus propios medios.

Vivienda en la que se ha producido el siniestro.V. F. M.

Los bomberos han aireado la vivienda y después de apagar por completo las llamas han revisado la instalación para cerciorarse de que no entrañaba ningún peligro.

El humo ha alertado también a los vecinos de las plantas superiores aunque no ha se producido ningún daño personal.