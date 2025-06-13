Arcos de Jalón pide a la Junta la ampliación de horarios matinales del autobús a Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arcos de Jalón ha aprobado esta semana la solicitud formal dirigida a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria para ampliar los horarios matinales del servicio de autobús que conecta esta localidad con la capital provincial, según un comunicado del PP de Soria.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, será la encargada de tramitar esta petición ante la Dirección General de Transportes de la Junta en Valladolid.

El objetivo principal de esta iniciativa, explican los populares, es incorporar un trayecto adicional que permita partir de Arcos de Jalón a las 6.30 horas, con llegada a Soria alrededor de las 8.30 horas, haciendo parada en Santa María de Huerta y Monteagudo de las Vicarías.

Esta ampliación facilitaría a los usuarios la posibilidad de acudir a citas de primera hora, actividades laborales, estudios y otros compromisos en la capital soriana, con un horario de salida hasta dos horas y media antes del actual, de manera que esto permita el regreso a Arcos de Jalón a las 13.30 horas, ofreciendo así un margen suficiente para realizar gestiones de forma más operativa y cómoda, sin necesidad de utilizar vehículo particular.

El alcalde de Arcos de Jalón, Jesús Ángel Peregrina, ha señalado que “esta ampliación responde a una demanda real de los vecinos que necesitan desplazarse a Soria para asuntos médicos, administrativos o profesionales, y supone un avance importante en la mejora de la movilidad y la accesibilidad en nuestro medio rural”. Añade que “no se trata de sustituir servicios existentes, sino de ampliar la oferta para dar una respuesta más eficaz y adaptada a las necesidades actuales”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Arcos de Jalón explica que "continúa trabajando para fortalecer las conexiones con la capital provincial y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, facilitando el acceso a servicios esenciales sin dependencia del vehículo privado".