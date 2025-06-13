Blanca García dirigirá la nueva Fundación de Caja Rural de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria ha celebrado hoy su Asamblea General de Socios en el Aula Magna Tirso de Molina, en un encuentro que ha reunido a socios y clientes procedentes de las cinco comunidades autónomas donde la entidad soriana está presente.

Durante la sesión se presentó el informe de gestión del ejercicio 2024, la información no financiera y el avance del primer trimestre de 2025, destacando unos resultados económicos sólidos. Además, se han presentado nuevas iniciativas dentro del ámbito institucional y social.

Uno de los hitos más relevantes anunciados durante la Asamblea ha sido la puesta en marcha de una nueva Fundación que integrará y coordinará parte de la acción no financiera de la Caja. Esta estructura unificará la actividad de las fundaciones actuales (Fundación Científica, Fundación Soriactiva), la Cátedra de Conocimiento e Innovación y la amplia red de convenios y patrocinios que la entidad mantiene en aquellos lugares donde desarrolla su actividad.

Este proyecto, concebido como un instrumento clave para la acción social y estratégica de la entidad, ha sido impulsado tras un proceso de reflexión por parte del Consejo Rector, que ha decidido por unanimidad confiar su Dirección a Blanca García, actual secretaria del Consejo y directora de la Cátedra, por su experiencia, conocimiento institucional y capacidad de gestión.

Durante la Asamblea, Blanca García fue la encargada de presentar las líneas y objetivos y la nueva estructura de esta nueva Fundación, que trabajará en cuatro ejes prioritarios: desarrollo rural, salud, acción institucional y educación.

ASPACE

En el marco de su vocación social, la Asamblea también aprobó una aportación extraordinaria de 18.000 euros a Aspace Soria que se destinará a cubrir una necesidad urgente de financiación para completar las obras del nuevo centro (especialmente la zona residencial), sostener los nuevos gastos derivados del crecimiento del proyecto y compensar el desequilibrio presupuestario generado.

RESULTADOS

Caja Rural de Soria alcanza en 2024 un resultado antes de impuestos y de la dotación al Fondo de Educación y Promoción (FEP) de 33 millones. El resultado neto después de impuestos es de 25,9 millones de euros, un 26% más que en 2023.

Estos resultados permiten a la Caja seguir desarrollando colaboraciones en los ámbitos de la cultura, la educación, la salud, el deporte o el medio ambiente ya que, en este 2025 y tras la aprobación de la distribución del resultado, 2,8 millones de euros irán destinados al Fondo de Educación y Promoción.

La ratio de solvencia se sitúa en el 20,15% (18,34% en 2023) y los recursos propios computables alcanzan los 241 millones de euros (209 millones en 2023), por lo que la Entidad tiene una mayor capacidad para hacer frente a eventuales situaciones de estrés, contando con un superávit de recursos propios de más de 145 millones de euros.

El crecimiento del negocio, por encima del 6% en financiación concedida y casi un 8% en depósitos de la clientela, ha permitido incrementar los márgenes; la rentabilidad sobre los recursos propios (ROE) hasta el 11,69% (11,32% en 2023); y la rentabilidad sobre el activo (ROA) hasta el 1% (0,92% en 2023). Asimismo, la mejora en la gestión de los márgenes ha permitido dejar la ratio de eficiencia por debajo del 43%.

La cuota de mercado de inversión en la provincia de Soria a diciembre de 2024 es del 55,42% y la de depósitos bancarios del 44,54%. Estas cifras ponen de manifiesto la confianza y el apoyo de socios y clientes a Caja Rural de Soria y al modelo de negocio que desarrolla, basado en la proximidad, el compromiso con el desarrollo económico y social y la contribución a la generación de valor para contribuir al bienestar colectivo.

Resumen resultados Caja Rural de Soria.CRS

La Asamblea General ha puesto el broche final a un proceso que ha llevado a Caja Rural de Soria a recorrer 15 localidades, tanto en la provincia como en las ciudades de Madrid, Valladolid, Zaragoza y Logroño. En estas juntas preparatorias, los socios han podido conocer de primera mano la evolución de la entidad, compartir sus inquietudes y elegir a sus delegados.

El modelo de Caja Rural de Soria, centrado en la cercanía y en la participación democrática, refleja su vocación de permanencia en el territorio, su compromiso con la escucha activa y su voluntad de construir, junto a sus socios, el presente y el futuro de este proyecto de banca cooperativa.