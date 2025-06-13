Economía
Blanca García dirigirá la nueva Fundación de Caja Rural de Soria
La entidad aportara 18.000 euros a Aspace para completar las obras del nuevo centro asistencial
Caja Rural de Soria ha celebrado hoy su Asamblea General de Socios en el Aula Magna Tirso de Molina, en un encuentro que ha reunido a socios y clientes procedentes de las cinco comunidades autónomas donde la entidad soriana está presente.
Durante la sesión se presentó el informe de gestión del ejercicio 2024, la información no financiera y el avance del primer trimestre de 2025, destacando unos resultados económicos sólidos. Además, se han presentado nuevas iniciativas dentro del ámbito institucional y social.
Uno de los hitos más relevantes anunciados durante la Asamblea ha sido la puesta en marcha de una nueva Fundación que integrará y coordinará parte de la acción no financiera de la Caja. Esta estructura unificará la actividad de las fundaciones actuales (Fundación Científica, Fundación Soriactiva), la Cátedra de Conocimiento e Innovación y la amplia red de convenios y patrocinios que la entidad mantiene en aquellos lugares donde desarrolla su actividad.
Este proyecto, concebido como un instrumento clave para la acción social y estratégica de la entidad, ha sido impulsado tras un proceso de reflexión por parte del Consejo Rector, que ha decidido por unanimidad confiar su Dirección a Blanca García, actual secretaria del Consejo y directora de la Cátedra, por su experiencia, conocimiento institucional y capacidad de gestión.
Durante la Asamblea, Blanca García fue la encargada de presentar las líneas y objetivos y la nueva estructura de esta nueva Fundación, que trabajará en cuatro ejes prioritarios: desarrollo rural, salud, acción institucional y educación.
ASPACE
En el marco de su vocación social, la Asamblea también aprobó una aportación extraordinaria de 18.000 euros a Aspace Soria que se destinará a cubrir una necesidad urgente de financiación para completar las obras del nuevo centro (especialmente la zona residencial), sostener los nuevos gastos derivados del crecimiento del proyecto y compensar el desequilibrio presupuestario generado.
RESULTADOS
Caja Rural de Soria alcanza en 2024 un resultado antes de impuestos y de la dotación al Fondo de Educación y Promoción (FEP) de 33 millones. El resultado neto después de impuestos es de 25,9 millones de euros, un 26% más que en 2023.
Estos resultados permiten a la Caja seguir desarrollando colaboraciones en los ámbitos de la cultura, la educación, la salud, el deporte o el medio ambiente ya que, en este 2025 y tras la aprobación de la distribución del resultado, 2,8 millones de euros irán destinados al Fondo de Educación y Promoción.
La ratio de solvencia se sitúa en el 20,15% (18,34% en 2023) y los recursos propios computables alcanzan los 241 millones de euros (209 millones en 2023), por lo que la Entidad tiene una mayor capacidad para hacer frente a eventuales situaciones de estrés, contando con un superávit de recursos propios de más de 145 millones de euros.
El crecimiento del negocio, por encima del 6% en financiación concedida y casi un 8% en depósitos de la clientela, ha permitido incrementar los márgenes; la rentabilidad sobre los recursos propios (ROE) hasta el 11,69% (11,32% en 2023); y la rentabilidad sobre el activo (ROA) hasta el 1% (0,92% en 2023). Asimismo, la mejora en la gestión de los márgenes ha permitido dejar la ratio de eficiencia por debajo del 43%.
La cuota de mercado de inversión en la provincia de Soria a diciembre de 2024 es del 55,42% y la de depósitos bancarios del 44,54%. Estas cifras ponen de manifiesto la confianza y el apoyo de socios y clientes a Caja Rural de Soria y al modelo de negocio que desarrolla, basado en la proximidad, el compromiso con el desarrollo económico y social y la contribución a la generación de valor para contribuir al bienestar colectivo.
La Asamblea General ha puesto el broche final a un proceso que ha llevado a Caja Rural de Soria a recorrer 15 localidades, tanto en la provincia como en las ciudades de Madrid, Valladolid, Zaragoza y Logroño. En estas juntas preparatorias, los socios han podido conocer de primera mano la evolución de la entidad, compartir sus inquietudes y elegir a sus delegados.
El modelo de Caja Rural de Soria, centrado en la cercanía y en la participación democrática, refleja su vocación de permanencia en el territorio, su compromiso con la escucha activa y su voluntad de construir, junto a sus socios, el presente y el futuro de este proyecto de banca cooperativa.