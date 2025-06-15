Las fuertes tormentas arrasan 24.000 hectáreas de cultivos en tan sólo dos días

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

En apenas dos días las fuertes tormentas han arrasado 23.983 hectáreas de cultivos en la provincia de Soria, el equivalente a todo lo registrado el año pasado, cuando se contabilizaron por pedrisco, agua y viento 24.417 hectáreas, según datos ofrecidos por Agroseguro. Y es que las tormentas registradas a comienzos de esta semana cruzaron prácticamente la provincia de oeste a este, ocasionando siniestros a lo largo de su recorrido. Ahora, con una tregua meteorológica al menos hasta el viernes, y con máximas que superarán los 30 grados, toca esperar a que los peritos valoren los daños.

En el caso de Soria, las tormentas respetaron a los agricultores durante enero y febrero, mientras que en marzo y abril hicieron acto de presencia, temprano, pero de manera leve, puntual y localizada. Ha sido a partir del 2 de mayo, con partes por 2.349 hectáreas, cuando se han repetido con mayor frecuencia, destacando también otros días como el 8 de mayo, 14 de mayo. Pero la más fuerte llegó el día 2 de junio, que duró hasta el día siguiente, con el resultado de casi 24.000 hectáreas, 23.983, de las que 19.207 hectáreas fueron por pedrisco y el resto, por lluvia y viento.

Y es que la tormenta del 2 y 3 de junio entró desde Ayllón (Segovia), para llegar a El Burgo de Osma, ‘recorrer’ la Autovía del Duero descargando puntualmente sobre algún municipio como Golmayo, después a Soria capital y por la N-234 se registraron pedriscos en municipios como Almenar de Soria, Torrubia y Ciria. Respetó a la mayor parte del resto de la provincia, pero dejó muchos siniestros en ese recorrido y municipios aledaños.

Lo cierto es que en estos dos días se han contabilizado partes de siniestros que equivalen al 82% de la superficie dañada por fenómenos tormentosos a lo largo de todo este año, 29.200 hectáreas.

La mayor parte corresponde a herbáceos, 28.790 hectáreas, y remolacha, otras 120 hectáreas. El resto, se reparte entre explotaciones de viñedo, forrajeros, hortalizas, o cereza, pero -por ahora- han podido esquivar los daños de pedrisco de manera generalizada.

Llama también la atención que esas 24.000 hectáreas arrasadas en menos de 48 horas son más de toda la superficie registrada durante 2024 por tormentas, que ascendió a 24.417 hectáreas, tal y como reflejan las cifras facilitadas a este periódico por Agroseguro. Y se abonaron 2,88 millones de euros. La indemnización de este año todavía está por concretar, dado que los peritos todavía no han ido a tasar, ni a estimar daños.

Las 24.000 hectáreas son además el 10% de toda la superficie protegida en lo que va de temporada, 249.000 hectáreas. Así, Soria se ha convertido en la provincia más afectada por los fenómenos tormentosos en Castilla y León, que registra 80.800 hectáreas hasta el momento, de modo que las fincas arrasadas en Soria son casi la tercera parte del total de la Comunidad.

La contratación de 2025 en la provincia también mantiene cifras positivas, ya que la producción asegurada supera las 825.000 toneladas, que supone un aumento del 19% con respecto a la pasada campaña a esta fecha, y con un capital asegurado de 175 millones de euros, a su vez un incremento del 11% frente a 2024.

Además, las tormentas de las dos últimas semanas han impulsado los seguros en aquellas explotaciones que hasta el momento no habían sufrido siniestro y que aún no contaban con póliza. En el caso del cereal de invierno, termina hoy 15 de junio el plazo de aseguramiento del módulo de pedrisco y los módulos complementarios para elevar al alza la producción inicialmente asegurada en otoño. Para el cereal de primavera, todo el aseguramiento está en contratación hasta el 31 de julio.

En el caso del girasol, la finalización del aseguramiento es el 15 de julio, y en el caso de tener que ampliar lo inicialmente asegurado, el módulo complementario se extiende hasta el 31 de julio.

Cabe recordar que el año pasado en la provincia el pedrisco fue el riesgo que más daños causó, con 19.000 hectáreas afectadas. A continuación, sequía, con más de 3.200 hectáreas afectadas; y helada superó las 2.800 hectáreas reclamadas. Además, también se cuantificaron daños por no nascencia con casi 1.900 hectáreas.