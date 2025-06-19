La Junta otorga a Soria Natural una subvención de 652.243 euros para proyectos de I+D+i

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención por valor de 652.243 euros para el proyecto presentado por Soria Natural ubicada en el municipio soriano de Garray. Su plan estratégico denominado ‘PETRAOI-Plan Estratégico con Tecnologías Revolucionarias de Analítica Oncológica e Inteligencia’, busca consolidar el liderazgo de la empresa en el sector de la medicina natural.

Incluye cuatro proyectos de I+D de diseño de plataformas para optimizar la gestión de operaciones industriales, la creación de un sistema de realidad virtual para nutrición personalizada, predicción de tendencias en alimentación con IA y la investigación de propiedades antitumorales de algunos componentes de medicina natural y de la Vitamina C en un modelo preclínico de cáncer pancreático.

Asociado al Plan Estratégico, Soria Natural prevé una inversión empresarial de 2.589.347 euros y a la que sumará posteriormente otra de 0,61 millones. Con este plan de I+D+i prevé una mejora del 27 % en la productividad de los procesos de fabricación, un incremento de las ventas de 2.500.000 millones de euros y la consolidación de los 320 profesionales con los que cuenta la empresa.

Asimismo, prevé la subcontratación con el centro tecnológico AIR Institute (Salamanca) por un importe de 853.200 euros.

Las subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de acuerdo con el programa de potenciación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la Innovación, con el objetivo de mantener el apoyo a las empresas en la realización de actividades de I+D+i, en el contexto de la nueva Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3). El presupuesto subvencionable del plan debe de ser superior a 2.000.000 euros para ser considerado estratégico por la Junta de Castilla y León.

La autorización de la Junta también afecta al Plan Estratégico de I+D+i presentado por CRP Componentes, en Burgos, y el montante total es de 1.452.825 euros. Ambos planes han sido considerados de especial interés por el fuerte impacto estratégico que pueden tener sobre el tejido social, económico e industrial en Castilla y León y comprenden uno o varios proyectos de investigación.

La subvención por valor de 800.582 euros a CRP Componentes, ubicada en Burgos capital, tiene como objetivo la investigación y desarrollo de nuevos procesos para la fabricación de piezas metálicas de geometrías complejas y pequeño tamaño, a través de la inyección de aleación de Zamak (zinc, aluminio, magnesio y cobre), y tratamientos superficiales, integrando inspección avanzada y robótica