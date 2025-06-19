Granizo y tormenta, pero no tanto: esto ha caído en los pueblos de Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La tormenta de granizo que ha azotado a parte de la provincia de Soria en la tarde de este jueves ha dejado imágenes llamativas y por momentos ha tomado tintes de tromba. Sin embargo, los datos oficiales dicen que pudo ser peor. Las estaciones de medición de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en los pueblos de Soria y en la capital han dejado valores bajos.

Con los datos disponibles a las 21.00 horas del jueves (algunos más actualizados que otros) el punto con mayores precipitaciones fue La Póveda-Barriomartín con 2,8 litros por metro cuadrado, nada excesivo. Llegó a estar entre los 10 puntos más lluviosos de España pero conforme avanzó la tarde y cayó en otras zonas se quedó descolgado.

Granizo acumulado junto a un bordillo.MARIO TEJEDOR

Otros valores registrados fueron los 1,4 litros el Almazul; Arcos de Jalón o El Burgo de Osma prácticamente secos; 0,2 litros por metro cuadrado en Ólvega; o Vinuesa a cero. ¿Y en Soria capital? Pues a pesar del estruendo de la tormenta y el pedrisco, y con los datos de la Aemet actualizados a las 20.30 horas, su web dice que 0,0 litros. La observación directa muestra que algo falla y que a pesar de que el agua no ha sido excesiva sí ha superado con creces ese nivel.

Ya en otro capítulo, Almazul fue el tercer punto más cálido de Castilla y León con 36,3 grados, una cifra elevada para mediados de junio y que puede tener algo que ver con las tormentas.

Cabe recordar que para el viernes no hay avisos activos en la provincia de Soria, pero para el sábado la Aemet tiene dos en el norte. Uno es por tormentas con posibilidad de granizo y vientos fuertes, el otro por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado y hora. Va desde las 14.00 hasta las 23.00 horas.