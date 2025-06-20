Mínguez duda del ‘bulo’ de Agro Care y la Junta culpa al Gobierno por la energía

«Me gustaría creérmelo, pero lamentablemente no me lo creo, me genera muy poquita credibilidad, muy poquita confianza el generar anuncios grandilocuentes de estas características, sin tener ningún soporte, sin tener nada detrás». De esta manera se refirió el alcalde de Soria, Carlos Martínez, a las explicaciones del presidente de la Diputación, Benito Serrano, sobre el proyecto de la multinacional holandesa Agro Care y la plantación de tomates en Garray. Martínez fue duro con Serrano por su implicación en el Pema y sobre los anuncios de un proyecto sobre el que dudó y llegó a calificar de «bulo». Por su parte, desde la Junta se volvió a poner el foco en el problema de falta de energía apuntando a la ausencia de inversiones en esta materia del Gobierno central.

El proyecto de Agro Care plantea una inversión de unos 350 millones y la creación de más de un millar de empleos en unos terrenos aledaños al Parque Empresarial del Medio Ambiente (Pema) de Garray. Se trata e una multinacional neerlandesa que contempla ocupar unas 160 hectáreas con invernaderos dedicados al cultivo de tomates.

«Generar anuncios de estas características que no generar más que revuelo creo que es absolutamente irresponsable», prosiguió el regidor, quien expuso sobre Serrano que «supongo que es presidente de la Diputación, no solamente del Pema». Si los problemas son de disposición de suelo o potencia eléctrica, existen otros municipios en Soria «que tienen suelo industrial y estarían capacitados para albergar un proyecto de estas características, si fuera cierto». Sin ir más lejos, Ágreda y Almazán «no tienen inconvenientes» de suelo y tensión.

El alcalde se preguntó «por qué esa obsesión» de Serrano «de ponerlo en el Pema o de lanzar bulos de forma permanente para no visualizar la falta de gestión». Aquí «algo falla», pues «se entiende que este señor será también presidente del Moncayo, El Burgo o Almazán» o de El Burgo de Osma o de Almazán. Martínez lamentó el planteamiento de Serrano de «o Pema o nada». En este sentido, «me parece que es un insulto a la comarca del Moncayo», que tiene el problema más importante con Gamesa. Si la Junta está realmente implicada en ofrecer un «impulso para esa comarca», con el proyecto de los tomates, «blanco y en botella, ahí lo tienen si fuera cierto, o nos están metiendo un bulo».

El propio presidente de la Diputación utilizaba su cuenta de X –antes twitter–, para responder al regidor. «¿Qué culpa tengo yo de que el polígono que desarrollasteis no lo quiera nadie»?», se preguntaba en referencia a Valcorba, añadiendo que «en el mundo empresarial cada uno elige dónde instalarse. «¿No sé te ocurrió llevar a la provincia el proyecto de Defensa? ¿Ese sí es bueno dejarlo en la capital?», cerraba su mensaje Serrano aludiendo en este caso al proyecto de Soria con el Ministerio de Defensa en el área de Valcorba,

También desde la Junta se volvió a reiterar la necesidad de reforzar las infraestructuras eléctricas de Soria responsabilizando al Gobierno de la falta de inversiones en este ámbito. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, recalcó que «es un tema de mucha preocupación, para nosotros, para esta empresa y para muchas Comunidades que sacaron este tema en la última Conferencia de Presidentes y el presidente (Pedro) Sánchez no dio respuesta». El consejero recordó que es un asunto que la Junta ha planteado en diversas ocasiones tanto a Red Eléctrica como al Ministerio y al Gobierno. «Nosotros hemos hecho lo más importante, que es hacer el polígono, pero la dotación de energía corresponde a Red Eléctrica Española y el Ministerio de Energía», indicó.

Castilla y León «genera energía suficiente que podríamos consumir» pero «el Gobierno está ahora en otros temas como todos saben». Carriedo recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco planteó esta cuestión en el último debate sobre el Estado de la Comunidad y también en la Conferencia de Presidentes. También se planteó con motivo de la comisión sobre el apagón como solución el refuerzo de infraestructuras «entre ellas la que llega a Garray».

«Desgraciadamente, ni Red Eléctrica ni el Gobierno han dado respuesta a la demanda de Soria y de Castilla y León , pero no nos vamos a cansar ni vamos a desistir en defender las infraestructuras necesarias para la Comunidad», advierte el consejero. «La falta de inversiones en infraestructuras energéticas está retrasando inversiones de empresas que desean ubicarse en Castilla y León y no pueden porque ni el Gobierno ni Red Eléctrica hacen estas inversiones»,. concluyó.