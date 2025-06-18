Por qué la multinacional de Países Bajos Agro Care ha elegido Soria para plantar sus tomates

Los tomates, una planta de importancia global por su consulo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria es una zona favorable para el cultivo de tomates debido a su altitud, que le otorga al tomate un sabor y aroma únicos, además de su clima, que permite un ciclo de cultivo más largo y, por ende, una mejor calidad del producto. La multinacional neerlandesa ha valorado estas cuestiones a la hora de elegir a la provincia como un destino favorable para invertir 360 millones de euros en un macroinvernadero de 160 hectáreas.

La combinación de suelo rico en materia orgánica, buena exposición solar y riego adecuado, contribuyen a un cultivo exitoso.

Pero ¿qué factores que hacen de Soria un buen lugar para cultivar tomates?

Em primer lugar la altitud. Son más de mil metros sobre el nivel del mar, que favorece el desarrollo de tomates con mejor sabor y aroma, permitiendo su comercialización como producto de alta gama.

El clima de Soria también es un aliado, con inviernos fríos y veranos suaves, que permite un ciclo de cultivo más largo para los tomates, lo que se traduce en una mejor maduración y calidad del fruto.

El suelo. Se recomienda un suelo rico en materia orgánica, bien removido y con buen drenaje para el cultivo de tomates.

La exposición solar. Los tomates necesitan al menos ocho horas de luz solar directa al día, por lo que es importante elegir un lugar soleado en el huerto.

El riego. Los tomates necesitan riego regular, especialmente en climas cálidos, y es recomendable dejar reposar el agua antes de regar.

Protección contra heladas.En Soria, es importante proteger las tomateras de las heladas tardías utilizando métodos como la creación de cúpulas con botellas plásticas. El macroinvernadero garantiza la protección total.

Hay otras consideraciones, por ejemplo, la asociación de cultivos.

La albahaca puede ser beneficiosa para cultivar junto a los tomates, ya que ayuda a repeler plagas como la mosca blanca.

Es importante preparar bien el suelo antes de plantar los tomates, asegurándose de que esté aireado y abonado.

Hay que estar atento a posibles plagas y enfermedades que puedan afectar a los tomates, como la mosca blanca, y tomar medidas preventivas o curativas si es necesario.

En resumen, la combinación de altitud, clima, suelo y cuidados adecuados hacen de Soria una zona propicia para el cultivo de tomates de alta calidad.