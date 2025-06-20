La Guardia Civil esclarece un robo de cobre de la línea de tren Madrid-Barcelona por un trabajador

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El robo de cobre ha afectado en los últimos tiempos a líneas de tren y Soria no ha sido ajena. La Guardia Civil ha esclarecido el robo de 143 kilos de este metal en el ferrocarril Madrid-Barcelona a su paso por la provincia. Hay un presunto autor investigado, que además trabajaba en las labores de desmontaje.

La Guardia Civil se Soria, en el marco de las actuaciones que se están llevando a cabo contra el robo y hurto de cobre, se ha procedido a la investigación de un vecino de Castellón de la Plana de 24 años de edad como supuesto autor de un delito de hurto de cable de cobre.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, (SEPRONA), comenzó las investigaciones a principios del mes de mayo, cuando en el transcurso de una inspección a un centro de reciclaje ubicado en la localidad de Soria los agentes localizaron un lote de cable de cobre de 143 kilos de peso del que se sospechó pudiera tener un origen ilícito, por lo que se procedió a su intervención e identificación del vendedor.

El SEPRONA continuó con las gestiones encaminadas a determinar el origen del citado cable, consiguiendo indicios bastantes de que el lote de 143 kilos de cable de cobre presuntamente fuera propiedad de ADIF, empresa que se encontraba realizando trabajos de desmontaje de parte de la instalación eléctrica en la vía férrea Madrid-Barcelona. Concretamente pertenecería al tramo de la provincia de Soria entre Torralba del Moral y Arcos de Jalón, presuntamente sustraído el pasado día 7 de abril.

Como consecuencia de todo ello, se procedió a investigar penalmente al presunto autor de los hechos, el cual, supuestamente aprovechándose de ser de trabajador de la línea perpetró el hurto del cobre. Se han instruido diligencias policiales, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Almazán.