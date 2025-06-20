La Junta vincula su apoyo a Tableros Losán al “mantenimiento de la actividad, en todo caso”

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Tableros Losán, con una grave situación en la Comunidad focalizada sobre todo en Soria, contará con apoyo del Ejecutivo autonómico siempre y cuando mantenga las plantas en marcha. La Junta de Castilla y León vinculó este viernes su apoyo al “mantenimiento” de la actividad y recalcó que “trabaja, tanto con la empresa como con los trabajadores”.

“La Junta ha estado al lado de la empresa y va seguir estando pero también es importante señalar que el apoyo que haga la Junta va a ser para el mantenimiento de la actividad, en todo caso, y vamos a seguir en ese apoyo”, subrayó la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

“La provincia de Zamora, en principio, no está afectada por el expediente regulación de empleo, aunque sí, la provincia de Soria. Sabemos que comienzan a llevarse a cabo esos pagos. Deseamos que esta actividad se reanude lo antes posible”, insistió.

Leticia García hizo estas declaraciones en Alcañices (Zamora), adonde acudió para visitar los trabajos desarrollados por los participantes en el programa mixto de formación y empleo ‘Angueira Verde 2025’.