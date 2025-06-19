Losán paga nóminas hasta mitad de mayo y finiquita a 11 afectados del ERE

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Pequeña mejora para los algo más de 70 trabajadores de Losán en Soria que han recibido esta semana gran parte de la cantidad que les adeudaba la empresa de nóminas pendientes, según confirmó el responsable de Industria de UGT, Pablo Soria. La firma maderera ha recibido ingresos, la mayor parte de ayudas del Gobierno gallego, y también ha procedido a firmar la salida de 11 de los trabajadores afectados por el ERE aprobado por la empresa, a decir de las mismas fuentes.

Tal y como informó este medio, a principios de junio Losán tomó dos importantes decisiones que afectan a la plantilla de trabajadores que, después del ERE, quedó reducida al entorno de los 70 profesionales. En primer lugar el parón de la actividad obligó a activar la posibilidad, voluntaria, de tomar permisos retribuidos con la salvedad de que no podrían trabajar en otra empresa y que se extenderá, al menos durante el mes de junio. Y en segundo lugar procedió al pago de media nómina correspondiente al mes de marzo.

Según desvelaron ayer desde UGT la llegada de fondos de la Xunta de Galicia –tenía 5 millones comprometidos a plazos– ha permitido a Losán hacer frente a parte de lo adeudado con su plantilla. Concretamente, se ha completado la nómina de marzo, se ha abonado abril y la mitad de mayo. Es decir, ahora mismo tendrían pendiente el cobro de la segunda mitad de mayo y, a principios de julio, la nómina de junio. «Un alivio», para los trabajadores, aunque la situación sigue siendo muy comprometida. Cabe recordar que hay un pequeño grupo de trabajadores que iniciaron el proceso de rescisión y que en este caso deberán cobrar íntegras las cantidades adeudadas por la empresa.

El dinero percibido también permite avanzar en la ejecución del ERE aprobado por la empresa a meados de marzo. El expediente negociado contemplaba 47 despidos con 26 ya ejecutados hace unas semanas. Quedaban pendientes dos tandas que inicialmente se habían fijado para el 9 y el 16 de mayo. Ayer se completó el segundo ‘turno’ y 11 trabajadores cerraron su relación con Losán. Quedan pendientes una decena con el compromiso por parte de la empresa de que se solventará su situación «antes de San Juan», es decir, en una semana.

A pesar de que los fondos han permitido avanzar en estas cuestiones desde UGT se sigue mirando con recelo la situación de la empresa. En principio, no hay fechas para completar el pago de las nóminas impagadas y tampoco se sabe nada sobre la posibilidad de que la planta de Soria recupera la actividad. «La planta necesita inversiones importantes y recuperar la confianza de los clientes», recordó Soria.