Las tormentas dejan a un pueblo de Soria entre los tres más lluviosos de España y a otros sin una gota

Mapa de la Aemet con los rayos caídos en Soria entre las 15.00 y las 16.00 horas de este sábado.

Las tormentas tienen un punto imprevisible y este sábado los pueblos de Soria han dado cuenta de ello. Uno ha entrado entre los diez más lluviosos de España con una buena tromba según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta media tarde. Otros muchos, incluso la capital, no han visto ni una gota y han oído los truenos de lejos. El aviso amarillo sigue activo, se repetirá el domingo en la franja norte y el lunes por la tarde igual, con tormentas que "podrán ir acompañadas de granizo".

La estación meteorológica de Vinuesa en El Quintanarejo ha sido la tercera que más lluvia ha recogido en toda España y la primera de Castilla y León. Ha recibido 11,6 litros por metro cuadrado y de golpe. Hasta las 16.00 horas no había registrado nada de precipitaciones. A las 17.00 horas ya sumaba esta cifra. Y después, otra vez nada. Una tormenta de manual.

Respecto a otras estaciones automatizadas de la Aemet en la provincia, en La Riba de Escalote había caído 0,2 litros por metro cuadrado; y el entorno de El Burgo de Osma había tenido festival de rayos pero sin grandes consecuencias. El resto, sin lluvias. No obstante al otro lado del Moncayo las tormentas estaban siendo fuertes a las 19.00 horas.

Respecto al calor, Arcos de Jalón superó los 36 grados de temperatura máxima en el primer día de verano y Soria capital se quedó en 33,6, con Ólvega a 34,5 grados. Calor, pero dentro de lo 'razonable'.

La previsión del tiempo para los próximos días prevé pocos cambios. Avisos amarillos por tormentas con probabilidad de granizo para domingo y lunes (y van siete días seguidos), máximas por encima de los 30 grados en general y mínimas que rebasarán los 15. Los chaparrones, de caer, por la tarde.

La Aemet también tiene previsiones sobre el día en el que refrescará. Será el 25 de junio, miércoles en la provincia, Miércoles el Pregón en la capital. La primera jornada de las fiestas de San Juan de Soria oscilará entre los 14 y los 25 grados, con una sensible bajada. Si se mantienen los avances contemplados este sábado, el Jueves La Saca se llegará a 27 grados y el Viernes de Toros se recuperan los 30.