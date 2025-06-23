Los tres consejos si te pica una garrapata

Soria registra 41 picaduras de garrapata en lo que va de año.HDS

Las picaduras de garrapata constituyen un motivo de consulta médica muy frecuente, sobre todo en la época estival. En general, tras la picadura se produce una lesión local leve que no suele requerir asistencia sanitaria. Si descubres que tienes una garrapata prendida a la piel, tienes que retirarla lo más rápido posible. Una simple pinza de punta fina funciona muy bien para quitarla. Si empiezas a tener un sarpullido o fiebre dentro de varios días o semanas después de haberte sacado la garrapata, visita a tu médico.

Con menor frecuencia aparece una lesión cutánea más extensa que puede precisar tratamiento local. Y sólo en un pequeño porcentaje de picaduras de garrapata se producen complicaciones, como enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas e incluso neurotoxicidad.

Aquí te van los tres consejos:

1.- En primer lugar, retira la garrapata lo antes posible. Utiliza pinzas de punta fina para agarrarla lo más cerca posible de la piel y tira suavemente hacia arriba, sin retorcer ni tirar con fuerza, para evitar que se rompa y deje partes de su cuerpo dentro de la piel.

2.- Después, limpia la zona de la picadura. Lávate antes las manos y el área donde estaba la garrapata con agua y jabón o alcohol.

3.- Y en tercer lugar, vigila la zona y tu salud. Observa la zona de la picadura en busca de signos de infección y, en caso de que aparezca alguna erupción o síntoma, consulta a tu médico.

Qué no debes hacer:

1.- No aplastes la garrapata, ya que puedes liberar bacterias a la herida.

2.- No utilices remedios caseros: El calor, aceite o vaselina no son recomendables.

3.- No intentes retirar la garrapata con los dedos: Puede ser difícil y podrías dejar partes de su cuerpo dentro de la piel.

4.- No esperes a que se desprenda sola: Retírala lo antes posible.

Consulta al médico:

Si la garrapata ha estado adherida por más de 24 horas.

Si tienes dificultades para retirar la garrapata.

Si aparece una erupción o cualquier otro síntoma.

No todas las garrapatas transmiten enfermedades, ni pican a humanos. Existe una cierta especificidad y cada especie de garrapata transmite, en el caso de que esté infectada, un determinado agente patógeno. En España, las enfermedades infecciosas transmitidas por garrapatas más frecuentes son la fiebre botonosa o exantemática mediterránea y la enfermedad de Lyme y Debonel/Tibola. Otras menos frecuentes son la anaplasmosis humana o la babesiosis. Además, de forma esporádica se han descrito casos de tularemia y fiebre de Crimea-Congo. Aunque no se haya detectado ningún caso, existe también el riesgo potencial de transmisión de otros patógenos como Candidatus Neoehrlichia mikurensis y Borrelia miyamotoi.

Ante un paciente que acuda con una picadura de garrapata se le explica que el riesgo de desarrollar una enfermedad es mínimo, y solo en el caso de que presente signos y síntomas se seguirá un protocolo médico. En todo caso se le invita a que mantenga la observación durante cuatro semanas desde la fecha de la picadura, ya que el máximo periodo de incubación de las enfermedades transmitidas por garrapatas es de 32 días, indicando que si aparecen manifestaciones clínicas debe acudir a su médico.