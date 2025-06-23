La planta de H2O del PEMA habilitará una bahía de carga para ‘tube trailers’

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de la planta de hidrógeno verde del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray sigue avanzando. La instalación está completada y superado las pruebas de funcionamiento, pero aún debe completar la parte relativa a la distribución de la energía producida. Fuentes del proyecto explican que se trabaja en la línea ya conocida del hidrogenoducto que conectará a las principales industrias del propio parque y también se añade una nueva vía que supondrá habilitar una «bahía de carga» que permitirá cargar los denominado ‘tube trailers’ es decir, camiones preparados para transportar ese gas hasta otras industrias.

La planta de hidrógeno verde del PEMA es una infraestructura pionera que impulsa el Somacyl de la mano de la empresa Redexis y será la primera planta productora de este tipo de energía de Castilla y León y una de las primeras en funcionamiento de todo el país. La construcción de la planta de producción finalizaron hace semanas y superó las pruebas de puesta en marcha. Queda pendiente de solucionar la distribución de la energía.

Tal y como está explicado, la primera opción de Somacyl y Redexis fue la construcción de un hidrogenoducto para transportar el hidrógeno que daría servicio a varias de las industrias que se encuentran ya en el PEMA y llegaría también a algunas fábricas de Soria. Fuentes del proyecto explicaron que la tramitación de este hidrogenoducto está siendo más costosa de lo inicialmente previsto. El problema reside principalmente en el hecho de ser una tecnología nueva. Solo hay una infraestructura de este tipo funcionando en España, en Mallorca, y los pasos son cortos y prudentes. Por este motivo se ha decidido añadir una bahía de carga con el objetivo de poder empezar a distribuir hidrógeno verde de Soria en las primeras semanas de 2026. «Trabajamos en impulsar las dos líneas de distribución», insisten fuentes cercanas al proyecto.

Ambas líneas están en fase de tramitación. La bahía de carga que se pretende instalar se asemeja mucho a los muelles de carga de cualquier industria, con la diferencia de que tiene los sistemas que permitirán comprimir el hidrógeno para cargarlo en unos camiones especializados denominados ‘tube trailer’. En principio, la intención es ubicarla en la zona donde están los depósitos. Se habilitará un compresor y un panel de carga que servirá para gestionar el movimiento del hidrógeno de los depósitos a los tube trailers. Este tipo de camiones especiales que están formados por cilindros montados en una especie de jaula y que se conectan con el dispensador. Una vez cargado el hidrógeno verde del PEMA se destinará a puntos, aún por cerrar, donde pueda ser inyectado a la red o a industrias que ya dispongan de sistemas que posibiliten que el gas entre en su sistema energético. Con posterioridad, no se descarta que en planta del PEMA pueda instalarse un punto de recarga para vehículos que utilicen el hidrógeno como combustible.

La previsión es que este sistema pueda estar habilitado incluso antes que el hidrogenoducto y sobre todo, permitirá que la planta de Soria iniciará producción y distribución de hidrógeno. De forma paralela se sigue trabajando en la tramitación de la red. A finales del mes de enero la comisión territorial de Medio Ambiente y Urbanismo informó favorablemente del proyecto ‘Gaseoducto de transporte secundario de gas natural e hidrogenoducto’. Esa infraestructura tiene previsto un desarrollo por el que discurrirán por los términos municipales de Garray, Golmayo y Soria.

El proyecto tiene por objeto la construcción de un gasoducto de transporte secundario y un hidrogenoducto, ambos subterráneos, y con una longitud aproximada de 6,9 kilómetros. El gasoducto se conectará con el ya existente, de transporte primario, en las proximidades de la urbanización de Las Camaretas, en el término municipal de Golmayo, hasta el Parque Empresarial de Medio Ambiente (PEMA), en Garray, y el hidrogenoducto tiene su origen en la planta de producción de hidrógeno existente en el PEMA y final en las inmediaciones de la instalación de conexión del gasoducto.

La mayor parte del trazado (6.596 metros) es común para ambos conductos, dispuestos en paralelo en una misma zanja con 40 centímetros de separación, y que estarán formados por tuberías de acero al carbono de 11,4 centímetros de diámetro exterior con soldaduras eléctricas. El hidrogenoducto contará con un tramo adicional de 70 metros, hasta la planta de producción de hidrógeno, según informó la Junta en aquel momento. La comisión acordó que el proyecto «no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente que hagan necesaria tramitar una evaluación de impacto ambiental ordinaria, e incluye una serie de medidas correctoras y protectoras tanto para la protección del medioambiente como de patrimonio cultural».

En conjunto, la construcción de la planta y el establecimiento de los sistemas de distribución supondrán una inversión de algo más de 10 millones de euros. En el verano del 2023 los impulsores del proyecto, Redexis y Somacyl, crearon la sociedad H2Duero para gestionar la instalación. La planta de producción de hidrógeno verde dará servicio al área del PEMA y ocupa una superficie de casi 3.000 metros cuadrados que alberga, además del edificio de oficinas y control, los tanques de almacenamiento de agua y las instalaciones auxiliares. La planta se proyectó para una potencia de 2,5 megawatios y una producción de hidrógeno de 477Nm3/hora y 2.146.500 Nm3/año -(NM3: Normal Metro Cúbico es una forma de medir usada por su facilidad para reproducirla en laboratorio)-.