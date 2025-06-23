La Facultad de Traducción de Soria se defiende: «La IA no puede leer entre líneas»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Hacerse entender y comprender otros idiomas es cada vez más sencillo gracias a la inteligencia artificial, IA, pero los resultados no son siempre los deseados. Desde la Facultad de Traducción e Interpretación del Campus Universitario de Soria, dependiente de la Universidad de Valladolid, reconocen que la IA es una herramienta más en su trabajo, aunque les está haciendo «daño», pero también recalcan, «es imposible sustituir al traductor humano».

Y eso es así porque «la IA no puede leer entre líneas», defiende el decano de la facultad, Miguel Ibáñez, quien matiza que «no lee las connotaciones», por lo que «para la traducción de una ruta turística puede valer, pero un texto publicable, un libro, si es importante para la venta de un producto, requiere una revisión», y esa sólo puede hacerla el humano, asegura, por eso se da el caso de que hay empresas que «vuelven al traductor humano y genera más trabajo por la postedición». En resumen, «que no se trata únicamente de sustituir una palabra por otra».

Ibáñez reconoce que la matrícula ha decrecido en los últimos años. El pasado curso iniciaron primero 27 alumnos, y este verano abandonarán la facultad 35 graduados, además de los tres alumnos de máster, precisamente centrado en Entornos digitales multilingües. Igualmente Traducción ofrece formación de doctorado –conjunto con la Universidad de Alicante– y son muchos los que siguen este camino.

La facultad se adapta a los tiempos y también la inteligencia artificial está en sus dinámicas de estudio. De hecho, el decano apostilla que la IA propicia que se traduzca más, y de una forma más cómoda. Por eso la consideran «más que un enemigo, un aliado». Constituye una herramienta estupenda cuando se trata de una pretraducción que hace la máquina y que después requiere una revisión, porque «sólo establece referencias, pero sin saber qué dice». Es decir, traduce palabras pero «sin reflexión», añade Ibáñez, y sin el traductor humano se pierden matices y «es fundamental a la hora de interpretar porque una palabra tiene muchas acepciones».

La Facultad aporta un bagaje de casi 30 años en los que las tecnologías han ido a velocidad de crucero y sus clases se han ido adaptando a los tiempos. Recuerda el decano «cuando los alumnos iban con sus diccionarios en papel». Ahora es todo electrónico. «Surgieron programas de memoria de traducción y lo incorporamos. Ahora es la IA y eso facilita, pero requiere una revisión», insiste. Por eso el Grado incorpora asignaturas de postedición desde hace ya varios cursos.

La matrícula en la Universidad de Valladolid está viva en estos días tras las pruebas de acceso –el plazo de preinscripción es del 4 de junio al 4 de julio de 2025, y la matrícula para antiguos alumnos del 24 de junio al 10 julio– y Traducción e Interpretación defiende su espacio porque incorpora la nueva tecnología, ofrece una formación muy personalizada «y un trato cercano». De hecho, la facultad se planificó para no ser un centro masificado, con unas 60 ó 70 plazas.