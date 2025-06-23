La Aemet activa los avisos amarillos por tormentas en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó para este lunes desde el mediodía avisos amarillos por tormentas en Soria además de en otras seis provincias de Castilla y León: Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. De esa forma, según ha podido confirmar, solo Ávila y Segovia se librarían de la alerta, que se prolongará hasta la medianoche en todas ellas salvo en Salamanca, donde la situación previsiblemente remitirá a las 20.00 horas.

Todos los avisos mantienen un riesgo de entre un 40 y un 70% de que se produzcan fuertes tormentas que podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento y no se descarta el granizo. El aviso amarillo por tormentas continuará mañana martes en las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, con probables chubascos, localmente fuertes, desde la medianoche, según informa Ical.

Además, en las provincias de Burgos, León y Palencia se esperan también este lunes precipitaciones acumuladas en una hora de 15 milímetros, desde el mediodía hasta la medianoche, con una probabilidad de lluvia de entre el 40 y el 70% en la Cordillera Cantábrica en su vertiente en las tres provincias.