Asaja Soria alerta del riesgo cierto de que el campo no pueda acometer la siguiente sementera

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Soria (Asaja) quiere hacer hincapié en las dificultades que se atisban en un futuro cercano a la hora de la próxima sementera y alerta de la insostenible campaña que pueden afrontar los cerealistas de la provincia. La baja rentabilidad del sector ya se está traduciendo en la clara la tendencia a la baja y hay notables diferencias entre la superficie cultivada en 2021 (más de 220.000 hectáreas) y en 2024 (180.000).

La rentabilidad de las explotaciones está además muy condicionada por los bajos precios del cereal y el encarecimiento de los costes de producción. Sin ir más lejos, hay que recordar que el trigo en junio de 2022 estaba en la lonja del Ebro a 391 euros tonelada y hoy está a 217 en destino (hay que descontar a eso los portes), una cifra muy preocupante y más si se tiene en cuenta que los costes de producción para el agricultor son de unos 800 euros por hectárea.

Como ya se pudo ver este año en la Feria de Almazán, ASAJA mostró un gráfico con el cálculo orientativo medio de gastos e ingresos variables por hectárea en la provincia de Soria de este año y tanto en laboreo tradicional como en siembra directa el balance era de entre 145 y 192 euros de pérdidas.

A esta situación hay que sumar la incertidumbre generada por Donald Trump desde que anunció su famoso cartelón con una batería de aranceles, una patada sobre la mesa de las relaciones comerciales de todo el mundo, y muchas de sus consecuencias todavía son impredecibles. Y el actual conflicto de Israel e Irán, con el riesgo del cierre del estrecho de Ormuz y las repercusiones que eso traería en muchos aspectos, especialmente en los precios de los carburantes y el gas.