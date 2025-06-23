El SEPE confirma un gasto de nueve millones de euros en prestaciones en el primer cuatrimestre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirmó un gasto de nueve millones de euros en prestaciones en el primer cuatrimestre del año en Soria. Además, abril se cerró con ERTEs en 16 empresas, si bien posteriormente la cifra bajó a 13. Son algunas de las cifras presentadas por el SEPE sobre su actividad a las que se sumaron otras acciones.

La Dirección Provincial del SEPE presentó, en el marco de la Comisión de Asistencia al Subdelegado, el informe de gestión del primer cuatrimestre del año. El balance recoge la evolución de los expedientes de prestaciones, los efectos de los ERTEs activos en la provincia, la implantación del nuevo modelo asistencial y las actuaciones desarrolladas en el ámbito de formación y análisis del mercado laboral.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la Dirección Provincial ha tramitado 3.756 expedientes de prestaciones, de los cuales 600 corresponden a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Las tres oficinas de prestaciones de la provincia (Soria, Almazán y El Burgo de Osma) han atendido a 5.777 personas y el servicio virtual RATEL ha gestionado 1.424 llamadas. En cuanto al gasto en prestaciones, el importe de nómina acumulado hasta marzo asciende a 8.908.000 euros. En marzo, último mes con dato consolidado cuando se celebró la Comisión de Asistencia, el número de beneficiarios de prestaciones no derivadas de ERTE era de 2.041 personas.

En el mes de abril, permanecían 16 empresas con ERTEs activos, todos ellos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con un total de 488 trabajadores afectados en algún momento del mes. De ellos, 187 generaron derecho a prestación. A fecha de la Comisión, el número de empresas con ERTE se había reducido a 13, con 186 trabajadores aún incluidos.

Destacan dos casos por volumen de plantilla: una empresa del sector de la automoción situada en El Burgo de Osma, que llegó a tener 141 trabajadores en ERTE desde marzo y que canceló el expediente el 13 de mayo. Esta salida tendrá impacto en la estadística de junio, al desaparecer sus afectados del cómputo. En segundo lugar, una empresa de transformación de madera en Soria capital finalizó también su expediente el 10 de mayo, aunque mantiene abierto un ERE de extinción que afecta a 47 trabajadores, sin que por el momento se disponga de información definitiva sobre el futuro del resto de la plantilla.

Además, se encuentra en fase de negociación un nuevo expediente por parte de una empresa del sector de energías renovables en Ágreda, que podría afectar a 176 trabajadores, lo que incrementaría notablemente el número mensual de afectados en caso de aprobación, sin perjuicio de los posibles despidos colectivos asociados.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, el SEPE se encuentra en pleno proceso de implementación del nuevo modelo asistencial, que implica una profunda simplificación y modernización de las ayudas por desempleo.

Una de las principales novedades es la creación del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para beneficiarios de prestación contributiva en vigor desde el 1 de abril. Este incentivo, que ya entró en vigor el 1 de noviembre para la generalidad de los subsidios, con su correspondiente regulación, ahora permite compatibilizar la prestación contributiva con un empleo por cuenta ajena (completo o parcial), siempre que se haya demorado su acceso al menos nueve meses y se cumplan otros requisitos sobre jornada y tipo de contrato. El objetivo es facilitar la reincorporación progresiva al mercado laboral, aplicando cuantías de complemento decrecientes en función del trimestre en que se produce la contratación.

Este nuevo modelo afecta también a quienes iniciaron la prestación antes del 1 de abril, siempre que hayan acumulado nueve meses de cobro y catorce de reconocimiento, con requisitos más restrictivos en cuanto a la jornada laboral (solo tiempo completo).

Asimismo, a partir del 1 de junio de 2025, los subsidios dirigidos a emigrantes retornados y víctimas de violencia de género o sexual podrán también compatibilizarse con un empleo a tiempo parcial, si se reconoce expresamente dicha compatibilidad. Esta medida se aplicará únicamente a quienes hayan percibido los subsidios dentro del periodo transitorio comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

Desde el Observatorio de las Ocupaciones, se ha intensificado la labor de análisis del mercado laboral. Se ha elaborado el Informe anual del Mercado de Trabajo, así como informes mensuales y trimestrales de contratación y desempleo, y un estudio nacional sobre perfiles de oferta de empleo en 2025. En el ámbito provincial, se ha desarrollado el informe de Tendencias de Empleo en Soria, un análisis detallado de las actividades económicas con mejores perspectivas de generación y mantenimiento de empleo, el desajuste entre oferta y demanda, y las necesidades formativas asociadas.

En el área de formación para el empleo, destacan 141 actuaciones de seguimiento vinculadas a formación programada por empresas. En el marco de los controles para prevenir fraude, se ha elaborado un informe global sobre 100 acciones formativas desarrolladas por una misma entidad, así como informes específicos sobre tres entidades con irregularidades en la impartición de formación.

En lo que respecta a la formación financiada con fondos de reserva, se ha iniciado una nueva acción formativa en el Centro Penitenciario de Soria, correspondiente a la especialidad 'Operaciones auxiliares de pintura', con una duración de 400 horas.

Entre las actuaciones previstas para los próximos meses, se encuentra la implantación del distrito único autonómico, que permitirá solicitar cita previa en cualquier oficina de prestaciones de Castilla y León, independientemente del domicilio del solicitante. Esto implicará la tramitación y resolución completa del expediente en la oficina donde se formalice la cita, agilizando la atención en zonas con mayor capacidad operativa.

Está prevista también la implantación de la cita previa telefónica como canal complementario a la presencial. Esta modalidad, diseñada para determinados trámites administrativos, implicará la grabación del consentimiento expreso y la adaptación a protocolos de confidencialidad y seguridad. Su implantación se encuentra pendiente de la aprobación definitiva del protocolo correspondiente.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el SEPE sigue supervisando la ejecución de los programas 'Primera Experiencia Profesional', 'Investigo' y 'Tándem'. En la actualidad, en la provincia de Soria solo se mantiene activo un contrato del primer programa, vinculado a la Subdelegación del Gobierno, con finalización prevista para el 31 de mayo. Los otros dos programas han concluido sin proyectos en esta provincia.

Además, se realiza seguimiento de las subvenciones concedidas a otros programas relacionados con la recualificación en el sector turístico, formación de trabajadores en ERTE y capacitación digital, a través de convocatorias estatales.