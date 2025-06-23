Transportes confirma la adjudicación del estudio para conectar Soria con la Alta Velocidad

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 520.502,25 euros (IVA incluido) el contrato para estudiar la viabilidad de la conexión del corredor Torralba-Soria-Castejón con la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Barcelona.

El objetivo es estudiar la viabilidad de la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón y su ampliación hasta Castejón, en Navarra, así como las posibles actuaciones para mejorar la conectividad ferroviaria de la zona e impulsar el uso del tren, incorporando a la provincia de Soria a la red de alta velocidad.

Para ello, se abordarán alternativas de conexión de la línea Torralba-Soria con la red de alta velocidad, que permitan determinar la conveniencia de implantar dicha conexión, y se analizarán alternativas de mejora de la línea actual en este tramo.

Ámbito de actuación del nuevo estudio.HDS

Con este contrato, adjudicado a la UTE Antea – Teirlog, también se analizará de nuevo la viabilidad de la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón, si bien, en esta ocasión, incluyendo este tramo en un ámbito más amplio al considerar también las posibles actuaciones a realizar en la línea Torralba-Soria y su conexión con la alta velocidad, al presentarse sinergias entre los tramos indicados.

En este contexto, tiene sentido realizar un nuevo análisis de viabilidad de la conexión ferroviaria entre Soria y Castejón, porque las otras actuaciones analizadas podrían originar un aumento de la demanda en este tramo.

Para cada uno de los subtramos mencionados: Torralba-Soria y Soria-Castejón, se plantearán alternativas de infraestructura y funcionales completas, susceptibles de ejecutarse independientemente.

La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.