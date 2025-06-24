El amanecer de San Juan, visto por unos protagonistas de excepción desde la sierra más famosa de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La noche y el día de San Juan está cuajado de leyendas, tradiciones y ritos. Saltar las hogueras, cruzar las ascuas y hacer pequeñas ofrendas caseras son algunas de ellas, como también lo es ver el amanecer de esta noche, llamada la noche más mágica del año. Y también la más corta.

Los jurados de las fiestas de San Juan 2025, en Soria, han querido presenciar "un rito que desde la Asociación de Jurados se ha querido recuperar" y lo han hecho subiendo a la sierra más famosa de la capital, la sierra de Santa Ana.

La cita congregó a más de 60 personas, según asistentes, en una mañana de San Juan que "volvió a ser mágica y, aunque el sol se retrasó diez minutos por la presencia de nubes, el astro volvió a salir por el este, por encima del puerto del Madero". Fue a las 6.36 horas.

Dos asistentes al acto.HDS

Este particular acto de bienvenida a San Juan, un día antes de que comiencen las fiestas de Soria, congregó, además de a los jurados de las 12 cuadrillas, a colaboradores y vecinos de la capital, que entraron en el día de San Juan Juan a ritmo de dulzaina y con pastas y moscatel.

Según la nota remitida, "uno de los de los artífices para intentar recuperar esta tradición es David Romera, vocal de la asociación, quien se alegraba de la respuesta social ya que el año pasado fueron 15 personas quienes estuvieron en el mirador de 'las antenas', si bien este año el número se ha multiplicado por cuatro'.