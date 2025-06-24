La Asociación contra el Cáncer de Soria pide a los sanjuaneros protegerse del sol

Mesas informativas de la Asociación contra el Cáncer en la campaña contra el cáncer de piel.M.H.

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Llegan días de mucha calle -y monte- para los sorianos y forasteros que acuden a Soria atraídos por las fiestas de San Juan, y desde la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, no se cansan de repetir que no debe olvidarse la prevención frente al cáncer de piel. "Sanjuaneros protegidos", destaca el presidente provincial, Jesús Aguarón, quien recuerda las recomendaciones de crema cada dos horas, gorra y gafas si existe exposición al sol. "Las peores horas son de 11.00 a 17.00 horas", matiza Aguarón, poniendo de relieve que el año pasado se diagnosticaron en España 21.000 casos de cáncer de piel.

El responsable provincial de la AECC pone el énfasis en falsas creencias como que el bronceado protege la piel, ni siquiera las personas de raza negra están exentas de sufrir este tipo de cáncer.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la actual sociedad es "el trastorno de la tanorexia", explica Aguarón, la adicción al bronceado que genera una necesidad obsesiva para lograr un tono de piel más oscuro, ya sea tomando el sol o mediante cabinas de rayos ultravioleta.

Destaca asimismo la importancia de 'vigilar' las manchas en la piel y comprobar si crecen, cambian de aspecto o pican, porque en ese caso se debe acudir al dermatólogo.

Sobre si existe una mayor concienciación frente a los daños que provoca el sol en la piel, el presidente provincial recuerda que todavía no es algo generalizado aunque sí ha ido evolucionado con los años. "Los niños de entonces son los que ahora están sufriendo el cáncer de piel", señala, poniendo la atención en este sentido en la importancia de proteger a la infancia.

La AECC permaneció en la mañana de hoy en la calle Marqués de Vadillo repartiendo folletos e informando de la importancia de prevenir para cuidar la piel.