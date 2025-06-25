Hito para la sanidad soriana: El robot Da Vinci ya opera en el Santa Bárbara

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los profesionales del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria han llevado a cabo las dos primeras intervenciones quirúrgicas con cirugía robótica Da Vinci, en concreto los profesionales del Servicio de Cirugía General y Digestivo (una colecistectomía) y los de Urología (una prostatectomía), lo que constituye un hito para la sanidad soriana.

El equipo médico del Da VinciHDS

En los próximos días se irán incorporando de forma progresiva el resto de servicios hospitalarios donde está previsto la utilización de esta técnica. Como se sabe, el sistema de cirugía robótica asistida, junto con su instalación, puesta en funcionamiento y formación del personal ha supuesto una inversión global de 1,6 millones de euros.

Los sistemas de cirugía robótica presentan dos ventajas, como son la mejora en la equidad, al producir la incorporación de nuevas tecnologías en áreas de salud con problemas de dispersión y accesibilidad a los grandes hospitales, y con ello continuar avanzando en la mejora de la cartera de servicios; y por otro lado este tipo de dispositivos de última generación constituyen una forma de atraer o retener talento en un momento de déficit generalizado de médicos en todo el país.

Asimismo, hay que destacar que la cirugía robótica constituye un exponente de desarrollo tecnológico quirúrgico avanzado. Tiene un uso multidisciplinar, aplicándose a distintas especialidades, entre las que destaca Urología, Cirugía General y Digestivo, Ginecología y Otorrinolaringología, entre otras, que se beneficiarán de las ventajas del empleo de esta técnica. En el Hospital Santa Bárbara de Soria todas las especialidades mencionadas tratan robóticamente patologías tumorales o abordajes de pacientes complejos.

La justificación de la adquisición de un sistema de cirugía robótica para el Complejo Asistencial Universitario de Soria se apoya en las ventajas que supone esta nueva tecnología en comparación con la cirugía abierta convencional o con la endoscópica, tanto desde el punto de vista del profesional como sobre todo para los pacientes intervenidos, ya que mejora significativamente la calidad asistencial prestada, optimizando al máximo el resultado de las intervenciones realizadas con este sistema.

El Hospital Santa Bárbara de Soria lleva varios años realizando actividad quirúrgica mediante técnicas de laparoscopia y ha ido incorporando los modelos 3D y sistema de fluorescencia con verde indocianina. Esto supone que los cirujanos del centro de todas las especialidades tienen un alto nivel de cualificación y de experiencia quirúrgica de este tipo, con una calidad acreditada.

Por ello, una vez que ya la cirugía del Hospital Santa Bárbara de Soria, en todas sus especialidades, ha consolidado la técnica de laparoscopia, se justifica la llegada de un nuevo sistema robótico que proporcione mayor calidad técnica y posibilite acceder a una cirugía más compleja, con técnicas menos invasivas para el paciente y más precisión y comodidad para el cirujano.

En definitiva, se trata de una nueva prestación que amplía la oferta de servicios del Complejo Asistencial Universitario de Soria, lo que viene a refrendar el compromiso de la Junta de Castilla y León con la sanidad pública de calidad.