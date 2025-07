Losán finiquita los despidos del ERE y pone a punto la fábrica

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La empresa Tableros Losán continúa dando pasos hacia adelante y ya ha abonado a los trabajadores el sueldo del medio mes de mayo que quedaba pendiente, además de pagar las indemnizaciones al tercer y último grupo afectado por el expediente de regulación de empleo (ERE). Con este escenario, todos los despedidos por la empresa afectados por el expediente han cobrado las indemnizaciones pertinentes y únicamente quedaría por abonar el pasado mes de junio, tal y como aseguran los sindicatos que, a pesar de todo, siguen observando con lupa cada acción por parte de la compañía ya que «son muchas promesas pero al final son pocas las cosas que se materializan», apuntan desde el sindicato Comisiones Obreras.

Mientras tanto, el permiso retribuido sigue en pie hasta el próximo 31 de julio. Y es que el parón de la actividad en la firma maderera obligó a activar la posibilidad, voluntaria, de tomar permisos retribuidos con la salvedad de que la plantilla no podría trabajar en otra empresa.

Pero no solo se han dado pasos hacia adelante con el pago de las nóminas ya que, desde CC OO apuntaron que la semana pasada «comenzaron a llamar a los trabajadores del área de mantenimiento para acudir a la fábrica esta semana y comenzar su puesta a punto». La plantilla de mantenimiento de Losán ronda la docena de trabajadores aunque, de momento, y según indican los sindicatos, «es arrancar la fábrica para comenzar a ponerla a punto. No hay carga de trabajo».

El preaviso por parte de la empresa «debía hacerse con al menos 48 horas de antelación» para el resto de los trabajadores pero a la plantilla de mantenimiento podían llamarla «a disposición sin tener que comunicarlo previamente al comité de empresa», aseguran fuentes sindicales.

Por su parte, el responsable de Industria de UGT, Pablo Soria, indicó este lunes que «el comité de empresa no tiene ninguna notificación» de la vuelta al tajo de los trabajadores de mantenimiento de la factoría «que sería lo normal si estamos hablando de iniciar la producción» aunque, añade, «de esta empresa nada es raro».

De todas formas, desde el sindicato creen que este hecho puede deberse a que «la Junta de Castilla y León les ha concedido dos millones de euros a Tableros Losán con la condición de que la empresa debe tener producción».

Desde el primer momento, desde el Gobierno regional se comprometió dinero pero «vinculado a la viabilidad de la firma y no para pagar los despidos». Sin embargo, en este momento, «no tienen ni material ni nada. No hay actividad porque no hay materia prima». Y, de hecho, apuntó Soria, «únicamente para arrancar la caldera habría que hacer arreglos por la falta de actividad en estas últimas semanas».

Hay que recordar que Losán se llevó a su planta de Cuenca los moldes para fabricar sus tableros, un traslado temporal, según explicó entonces la dirección de la planta de Soria durante la negociación de los expedientes de regulación de empleo de sus trabajadores.

En opinión de UGT esta vuelta a la actividad por parte de la plantilla de mantenimiento «es una maniobra para justificar la inversión de la Junta de Castilla y León», los dos millones mencionados. Y es que, después de tantas idas y venidas los sindicatos andan «con pies de plomo» ante lo que podría ser la llegada de un nuevo inversor ya que únicamente ante la vuelta a la actividad se materializaría la partida económica comprometida por la Junta de Castilla y León.

No hay que olvidar que a finales del pasado mes de mayo y primeros de junio se produjo la visita de dos empresas madereras a las instalaciones sorianas. Se trata de la gallega Finsa, con una fábrica en Cella (Teruel), y la multinacional Kronospan, con más de 40 centros de producción, dos de ellos en Burgos (uno en la capital y otro en Salas de los Infantes), y un tercero en Tortosa (Tarragona), que podría interesarse por la factoría soriana para complementar sus centros de producción de Burgos y Salas de los Infantes.

Hay que recordar que tras muchas negociaciones y tiras y afloja entre empresa y trabajadores, todo culminó en la extinción de 47 contratos que han salido de la empresa con una indemnización de 26 días por año trabajado y un máximo de 14 anualidades, cerrando un proceso que comenzó el 4 de febrero aunque dejando muchas incógnitas sobre el futuro de los 70 trabajadores que permanecen.

Según afirmó en su momento UGT la llegada de fondos de la Xunta de Galicia -tenía 5 millones comprometidos a plazos- permitió a Losán hacer frente en junio a parte de lo adeudado con su plantilla. Concretamente, se completó la nómina de marzo, se abonó la de abril y la de mitad de mayo.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Leticia García, indicó en Zamora que el Gobierno autonómico estará «al lado de la empresa para que continúe la actividad, que es nuestro objetivo principal», pero no para abonar despidos.