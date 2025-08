Losán abonará la nómina de julio pendiente y anuncia un inversor para la planta

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Losán abonará la próxima semana la nómina de julio a los más de 60 trabajadores que permanecen en la planta de Soria después de que la Junta de Castilla y León haya pagado la subvención pendiente, que asciende a los 2 millones de euros, con la condición de que los empleados regresaran a la actividad, como así ha sucedido, según informó Pablo Soria, responsable de Industria de UGT. Esta semana se celebró una nueva reunión entre la dirección de la empresa y los sindicatos.

En cualquier caso, Soria no lanza las campanas al vuelo. Todo lo contrario. Considera que la vuelta a la actividad podría ser una argucia por parte de la empresa para cobrar el dinero sin un compromiso a corto plazo para que los trabajadores pudieran desempeñar su función en la planta.

Y lo justifica en el hecho de que a partir del 8 de agosto, según el sindicalista, todos los trabajadores tendrán vacaciones, un hecho que califica de "curioso" y "sin un compromiso claro de que en septiembre se volverá a la actividad, en ese sentido no sabemos nada".

La dirección de la empresa ha anunciado también a los trabajadores que cuenta con un inversor del que no facilitó su nombre. "Nos dijeron que no era un grupo inversor sino una empresa, pero no quisieron facilitar más detalles".

A pesar de que algunos de los datos ofrecidos en la reunión pudieran suscitar optimismo dentro de la plantilla, Soria niega que estas circunstancia alimenten por sí solas las esperanzas de que la empresa vaya a llegar a buen puerto. "La empresa puede dar la orden de pago pero hay trabajadores que llevan desde hace tiempos sufriendo problemas de enfermedades y de salud por los reiterados incumplimientos, y esto ya ha sido reconocido por la Inspección de Trabajo y por el juzgado", apostilló.

En este sentido, habla de "problemas psicológicos" por el retraso en el pago de las nóminas y los "incumplimiento". "Hay un informe exhaustivo de la Inspección de Trabajo que aborda todo esto".

Soria añade que "no sabemos si a partir de septiembre seguirán adelante".

A finales del pasado mes de mayo y primeros de junio se produjo la visita de dos empresas madereras a las instalaciones sorianas. Se trata de la gallega Finsa, con una fábrica en Cella (Teruel), y la multinacional Kronospan, con más de 40 centros de producción, dos de ellos en Burgos (uno en la capital y otro en Salas de los Infantes), y un tercero en Tortosa (Tarragona), que podría interesarse por la factoría soriana para complementar sus centros de producción de Burgos y Salas de los Infantes.

Hay que recordar que tras muchas negociaciones y tiras y afloja entre empresa y trabajadores, todo culminó en la extinción de 47 contratos cuyos empleados salieron de la empresa con una indemnización de 26 días por año trabajado y un máximo de 14 anualidades, cerrando un proceso que comenzó el 4 de febrero aunque dejando muchas incógnitas sobre el futuro de los 70 trabajadores que permanecen.