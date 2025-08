La Aemet prevé que la ola de calor llegue al menos hasta el martes y Soria sigue en aviso amarillo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La ola de calor ha llegado para quedarse. Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sigue teniendo a la provincia de Soria bajo aviso amarillo por altas temperaturas. Las previsiones del tiempo señalan que al menos hasta el martes 12 de agosto la situación persistirá y de hecho las jornadas más cálidas están por venir. Todo ello no ha impedido que, una vez más, dos pueblos de Soria entrasen entre los más frescos de España.

Este miércoles la llegada de polvo africano ha dejado un día con sensación de calima y valores que se han acercado a los 35 grados en puntos como El Burgo de Osma, si bien la capital aún no había alcanzado los 34 a las 17.00 horas. Valores no muy altos para agosto pero con una cierta sensación de calor 'pegajoso' no muy común en la provincia.

No obstante, por segunda jornada consecutiva San Pedro Manrique (9,9 grados a las 7.30 horas) y Ucero (10,8 grados a las 7.00 horas) han vuelto a entrar entre las estaciones de la Agencia con las temperaturas más bajas. Fresco para la salida del sol que en el primer caso se ha mantenido sin pasar de los 30 grados, no tanto en el segundo.

Para el jueves la Aemet prevé que las temperaturas máximas suban levemente hasta los 37-38 grados en el centro y sur de la provincia, algo menos en el norte. Donde más se notará el incremento será en las temperaturas mínimas, que suben hasta tres grados hasta situarse en 18 de forma generalizada, de la ciudad a Duruelo de la Sierra pasando por Arcos de Jalón.

El viernes se prevé la jornada de más calor y la horquilla se abrirá con un grado más de máxima y uno menos de mínima. Arcos puede alcanzar los 39 grados, como San Esteban de Gormaz, algo que influye en la maduración de las uvas, su cantidad de azúcar y por tanto en los vinos futuros. Soria capital, 'sólo' a 38 grados según la Aemet.

Para el fin de semana las variaciones serán muy leves, con un par de grados menos de máxima y dos más de mínima. Como en las jornadas precedentes, las probabilidades de lluvia son mínimas y los cielos soleados serán la tónica.

La nueva semana, al menos hasta donde llegan las previsiones del tiempo de la Aemet, no traerá alivio. Las máximas recuperarán un grado (hasta 38 en la provincia, 37 en la capital) y las temperaturas mínimas subirán. ¿Cuánto? Pues por ejemplo en Soria ciudad se espera que lunes y martes no baje de 21 grados, lo que supone entrar en la categoría de 'noche tropical'. Datos con los que es muy posible que los avisos amarillos se prolonguen más allá del viernes. Eso sí, parece que el viento será suave, algo positivo en unas jornadas de mucho riesgo de incendios forestales.