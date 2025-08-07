Las piscinas de Soria suman 13.000 accesos en el último mes con el San Andrés a la baja

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las piscinas municipales de Soria han rebasado los 13.000 accesos en el mes de julio, con La Juventud creciendo respecto al año anterior y el San Andrés a la baja. A estas instalaciones se suman las del parque del Castillo y el spa urbano.

La Juventud ha acumulado en julio un total de 6.087 usuarios mientras el San Andrés ha contado con 6.275. En total, sumando el cerca del millar de niños y niñas que disfrutan del recinto del Castillo (854), han sido más de 13.000 los accesos en los tres espacios municipales al aire libre. A estas cifras hay que añadir los 6.929 que han acudido a la piscina Ángel Tejedor cubierta. Otro dato destacado se refiere a la utilización del spa de La Juventud con total de 1.119 accesos.

En julio el número de usuarios fue de:

854 en la piscina del Castillo

6.275 en el San Andrés frente a las 8.480 del año pasado

6.087 en La Juventud por los 5.690 de julio de 2024.

Por otro lado, estas son las actividades programadas para agosto en la piscina del Castillo.