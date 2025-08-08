Un pueblo de Soria vuelve a entrar entre los más fríos de España pero el aviso por ola de calor sube a naranja

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria vive este viernes una jornada de contrastes. Por un lado, un pueblo de Soria vuelve a entrar entre los 10 puntos más fríos de España según las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero por otro, el aviso por ola de calor se eleva hoy a naranja en el norte de Soria mientras en el centro y el sur se mantendrá en amarillo.

En la parte de los lugares más frescos para escapar a la ola de calor, Ucero aparece una vez más en la tabla de las 10 estaciones de la Aemet con la temperatura mínima más baja. A las 8.00 horas estaba a 11,6 grados, novena posición empatado con Posada de Valdeón (León). No obstante, algunos de los más fríos son puertos de montaña y no pueblos, así que la puerta al Cañón del Río Lobos sigue siendo un destino destacado para quienes huyen del calor.

Respecto a los avisos, curiosamente la Aemet espera que las temperaturas más elevadas para este viernes no se registren en la zona bajo aviso naranja. Y es que en este tipo de advertencias meteorológicas se tienen en cuenta factores como la variación respecto al tiempo 'habitual' en la zona, y Pinares, Tierras Altas o el Moncayo no suelen ser territorios donde los 36 grados sean comunes.

Más elevados son los 37 grados previstos en Almazán o El Burgo de Osma; o los 39 grados de Arcos de Jalón, pero al ser zonas donde es más común, el nivel de aviso de la Aemet por la ola de calor se mantiene en amarillo. Aún así, varios pueblos de Soria esperan este viernes temperaturas máximas de 'fiebre'.

Para el fin de semana la bajada de las temperaturas será mínima, de apenas un grado, y los avisos siguen activos. La probabilidad de lluvia sigue siendo muy escasa y parece que el viento puede acelerar un poco, así que máxima precaución para evitar incendios, porque la sequedad y las rachas pueden agravarlos.

De cara a la nueva semana el lunes se mantendrá la tendencia y el martes comenzará un pequeño descenso de las temperaturas máximas, aún así elevadas y sobradamente por encima de los 30 grados. Por ejemplo Soria capital baja de los 37 grados del lunes a 36 el martes y 35 el miércoles, para recuperar los 36 el jueves, siempre según la previsión del tiempo de la Aemet. Agosto, de momento, no da tregua.