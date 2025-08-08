Giro de 180 grados: Transportes estudia cambiar el diésel del tren Soria-Torralba por baterías o hidrógeno verde

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tren que cubre la línea de ferrocarril entre Soria y Torralba del Moral puede dar un giro de 180 grados y pasar de las promesas de electrificación mediante catenaria a llevar las 'pilas' encima. Una consulta pública abierta por el Ministerio que comanda Óscar Puente sondea la posibilidad de que los trenes funcionen con baterías o hidrógeno verde. El trazado soriano está incluido en la documentación en una web que también recoge numerosos detalles técnicos sobre el trazado.

La propuesta para el tren de Soria abre aún más el abanico y en la propuesta ministerial aparecen por ejemplo fórmulas mixtas, el uso de biocombustibles u "otras alternativas que puedan sugerir los agentes participantes" en la consulta. Por el momento es simplemente un 'sondeo', pero puede derivar en uno de los mayores cambios en la historia de la Soria-Torralba.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Sector Ferroviario (DGSF), ha iniciado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel en varias líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El objetivo de esta consulta pública, regulada por el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público, es recopilar información de los operadores económicos del sector ferroviario, garantizando al mismo tiempo la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación. La información y documentación en el marco de esta consulta, que permanecerá abierta para participación de los operadores hasta el 30 de septiembre, se encuentra disponible en la página web del Ministerio.

Esta consulta pretende dar soporte a los estudios socioeconómicos necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos, o su modernización con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel para reducir las emisiones en la Red Ferroviaria de Interés General.

Las líneas, actualmente no electrificadas, sobre las que se están investigando las alternativas de tracción sostenible mediante esta Consulta Preliminar al Mercado son:

Ávila–Salamanca.

Torralba–Soria.

Huesca–Canfranc.

Cáceres–Valencia de Alcántara.

Zafra–Huelva.

Mérida–Los Rosales.

Compromiso con la sostenibilidad

El lanzamiento de esta Consulta Preliminar al Mercado es un paso clave para abrir el proceso a todo el sector industrial, dar voz a los fabricantes e incorporar sus conocimientos al diseño de las soluciones más eficientes y realistas, alineadas con los principios climáticos y medioambientales de la Unión Europea. Así pues, es un primer paso hacia la modernización de líneas mediante el uso de tecnologías ferroviarias innovadoras.

Con estas nuevas tecnologías, el objetivo del Ministerio es contribuir en la lucha contra el cambio climático, convirtiendo el ferrocarril en un medio de transporte más atractivo, tanto para pasajeros, como mercancías, trasvasando tráficos de otros sistemas con mayor impacto medioambiental.

La iniciativa nace de los compromisos asumidos con la Comisión Europea, vinculados a las inversiones ejecutadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, se acordó incorporar en la nueva Estrategia Indicativa una planificación de la electrificación o el impulso de tecnologías libres de combustibles fósiles como trenes de hidrógeno o de baterías en las líneas no electrificadas.

De hecho, estas actuaciones forman parte de la nueva Estrategia Indicativa y análisis de las necesidades de electrificación de la Red Ferroviaria de Interés General, actualmente en elaboración y que tiene previsto finalizarse en 2026.

Actualmente, la mayor parte de la Red Ferroviaria de Interés General, gestionada por ADIF se encuentra electrificada. De los 11.672 kilómetros que suma esta Red, 6.719 km (el 57,5% del total) son de líneas electrificadas. Respecto a la red gestionada por ADIF-Alta Velocidad (AV) suma aproximadamente 3.976 kilómetros que, en su amplia mayoría (3.748 km, es decir, el 94,2% del total), se encuentran electrificados.