Aviso por tormentas antes del regreso de la ola de calor en el puente de agosto según la Aemet

Aviso por tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la tarde de este miércoles, que cubre toda la provincia por nivel amarillo. Permitirá una jornada de temperaturas por encima de los 30 grados pero más suaves que en las jornadas precedentes, pero la "ola de calor" de la que avisa la Aemet regresará pronto para cubrir el puente de agosto.

Por orden cronológico, lo primero en llegar es un aviso amarillo por tormentas generalizado en toda Soria. Da comienzo a las 14.00 horas y llegará a las 22.00 horas. La Aemet señala que "pueden ir con chubascos fuertes, rachas muy fuertes de viento, sin descartar granizo". Las temperaturas bajarán sensiblemente, con una máxima por ejemplo para Soria capital de 31 grados. La mínima se mantendrá en 19 grados en este caso y seguirá siendo alta.

Para el jueves las temperaturas repuntan, en un principio sin probabilidad de precipitaciones ni como lluvia ni como tormenta. Tres grados más a las máximas y mínimas muy parecidas.

A partir de ahí las previsiones del tiempo de la Aemet apuntan temperaturas máximas muy similares a las de la anterior ola de calor con 38 grados varios días en San Esteban de Gormaz o Arcos de Jalón, uno menos para la capital o Almazán. Tanto el viernes como el fin de semana se pueden ver nubes sueltas pero no hay visos, al menos por el momento, de tormentas. Un puente de agosto cálido y seco.

Las probabilidades de precipitación aparecen el lunes pero con porcentajes muy bajos. Los termómetros seguirán muy por encima de los 30 grados pero sin llegar a los 40 en los momentos más cálidos del día y las madrugadas se moverán en torno a los 17-18 grados, con las lógicas variaciones dependiendo de las zonas de Soria. En definitiva, este miércoles refresca pero el calor vuelve.