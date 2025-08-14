Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Inteligencia Artificial (IA) 'sabe de todo', pero en ocasiones sus respuestas son cuestionables. Esta vez le hemos preguntado a Grok, la IA de Elon Musk a través de X, una cuestión muy sencilla: "¿Cuál es el mejor y el peor barrio de Soria para vivir?". La respuesta a buen seguro generará adhesiones y unos cuantos desacuerdos. Al menos la IA lo tiene claro: en la capital no hay barrios especialmente 'chungos' o conflictivos, algo fácil de comprobar por poco que se haya viajado.

Por la parte de la mejor zona de Soria para vivir, la IA tira por lo clásico. "El Centro es considerado el mejor barrio para vivir en Soria. Este barrio ofrece una ubicación privilegiada con acceso directo a comercios, restaurantes, lugares de ocio y servicios esenciales, lo que lo hace ideal para quienes buscan estar en el corazón de la ciudad".

Siempre según la 'mente digital', "la tranquilidad, combinada con la cercanía a puntos culturales y la buena conectividad, lo convierte en una opción muy atractiva tanto para familias como para jóvenes profesionales. Además, la calidad de vida en el Centro es alta debido a la seguridad y el ambiente relajado que caracteriza a Soria". El Collado y aledaños salen muy bien parados.

Respecto a los barrios menos recomendables, la IA Grok sostiene que "no se mencionan explícitamente barrios como "los peores" en Soria en las fuentes consultadas, lo cual refleja el bajo índice de criminalidad y la seguridad general de la ciudad".

"Sin embargo", y aquí viene una parte con la que muchos no estarán de acuerdo, "Los Pajaritos, aunque es un barrio tranquilo y adecuado para familias por sus espacios verdes y seguridad, podría considerarse menos preferible en comparación con el Centro debido a que está más alejado del núcleo urbano y tiene menos oferta de comercios y ocio. Esto podría ser una desventaja para quienes buscan mayor dinamismo o acceso inmediato a servicios".

Al menos en el cómputo total la capital se presenta ante los ojos del mundo -cualquiera puede usar esta herramienta- como un lugar muy recomendable. "Es importante señalar que Soria es una ciudad muy segura y tranquila en general, con una calidad de vida envidiable, por lo que incluso los barrios menos céntricos ofrecen buenas condiciones para vivir. La elección dependerá de las preferencias personales, como la cercanía al centro o la prioridad por espacios más verdes y relajados". Así lo asevera la IA.