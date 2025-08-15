La ola de calor deja un 'triplete' de avisos en el puente de agosto pero la Aemet pone fecha a su final

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La ola de calor marca el tiempo en el puente de agosto y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo tiene claro: el viernes 15 de agosto, el sábado 16 y el domingo 17 toda Soria estará bajo aviso amarillo. Teniendo en cuenta que zonas cercanas están en naranja y que estas advertencias afectan a la mayor parte de España, no es de los casos más llamativos. Eso sí, ya hay fecha para que refresque.

Para este 15 de agosto, inicio del puente, las temperaturas máximas previstas son de 37 grados en Almazán, El Burgo de Osma o Arcos de Jalón, 36 en Soria capital o 35 en Vinuesa, que celebrará sus fiestas con calor. No hay previsión de lluvias y las temperaturas mínimas, entre 16 y 18 grados, refrescarán moderadamente.

Para el sábado las cifras serán muy similares, con algunos pueblos de Soria repitiendo los valores del viernes y otros ganando un grado para irse a los 38 en las previsiones del tiempo de la Aemet. Lo que sí subirá de forma más clara son las mínimas previstas para la madrugada, ya en 18-19 grados. Toda una invitación a disfrutar de las verbenas posiblemente sin chaquetilla. De nuevo los visos de lluvia son muy escasos aunque se verá alguna nube en la primera mitad del día.

El domingo, fin del puente de agosto y operación retorno de la DGT, pocos cambios. Por ejemplo Soria capital subirá un grado en la temperatura máxima y bajará otro en la mínima -aún así, 18 según la Aemet- en una jornada muy soleada. Buena hidratación, gafas de sol, el aire acondicionado en marcha y no pasarse con la comida dominical son algunos de los consejos habituales si se va a efectuar un desplazamiento por carretera.

A partir de ahí la ola de calor dice adiós al menos en las previsiones de Meteorología. El lunes la temperatura baja cuatro grados y el martes otros dos. Las temperaturas en Soria superarán mayoritariamente los 30 grados pero por poco, algo normal en la segunda mitad de agosto en la provincia. El martes, con 13 grados de mínima en la capital y valores similares en los pueblos, es toda una invitación a ventilar y 'sacar el calor' de casa. Por la tarde es probable que llueva un poco.

El miércoles el descenso de las temperaturas prosigue y el jueves es aún mayor, dejando las máximas por debajo de los 30 grados. Soria capital (27 y 25 grados, respectivamente), San Esteban de Gormaz (28 en ambos días), Medinaceli (27 las dos jornadas) o San Pedro Manrique (24 y 22 grados) son algunos ejemplos. No es que el verano diga adiós en Soria, pero la Aemet sí apunta a valores cerca de los de finales de primavera.