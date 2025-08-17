La banca móvil rescata de la exclusión financiera a 4.500 usuarios en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Hace apenas unos meses, sacar dinero o domiciliar una pensión en cualquiera de los pequeños pueblos de la provincia era algo impensable. Había que acudir a la cabecera de comarca, con todo lo que implica, para hacer las gestiones financieras. Desde febrero de 2024, la solución está en marcha con viento en popa y a toda vela. La banca móvil, fruto de un convenio entre la Diputación provincial y Caja Rural de Soria, ha superado las expectativas con las que se puso en marcha en febrero de 2024. Ya suma 4.500 usuarios y hasta el pasado mes de junio había gestionado 13.400 operaciones. A estas alturas del verano habrá superado las 14.000. Como explica el director del Área de Negocio de Caja Rural, Ismael Ruiz, el objetivo marcada era llegar a 4.100 personas, y se ha logrado con creces en poco más de un año.

Y es que la época estival supone un auténtico revulsivo por el aumento significativo de población en la provincia. «Las operaciones se duplican en verano», indicó Ruiz, con la presencia de muchos no clientes de Caja Rural, veraneantes a los que la banca móvil les viene de perlas sobre todo para la retirada de efectivo, pago de tributos y de transferencias, las operaciones más comunes por los habitantes eventuales en los pueblos. Todo ello sin coste añadido, a pesar de que sea otra entidad, fruto del convenio firmado.

Pero sin duda a quienes mejor sirve la banca móvil es a los vecinos de los pueblos que se ven rescatados de la exclusión financiera, un problema que aqueja en gran medida a la España rural. Sacan dinero, domicilian la pensión, pagan o ingresan cheques... cualquier gestión que pudieran realizar en una oficina fija. «La apuesta está dando sus frutos y la evolución es muy positiva porque contribuye a combatir la exclusión financiera», resume el responsable de Negocio de Caja Rural.

El año pasado, desde el mes de febrero, cerró con 9.233 operaciones. Entre enero y junio de este ejercicio han sido más de 4.200. La media ronda las 750 al mes pero sobre todo por el tirón del verano cuando la actividad crece exponencialmente. Lo habitual son unas 500 en época no estival.

El sistema establecido de rutas permite cubrir los 51 pueblos que conforman el proyecto puesto en marcha entre la Diputación provincial y Caja Rural. De lunes a viernes, en horario de mañana, y rotando entre las cuatro semanas del mes, se cubre toda la red provincial enmarcada en el convenio de administración e institución. La oficina móvil llega a puntos tan distantes como Montenegro de Cameros, Yanguas, Layna, Montejo de Tiermes o Bretún, por citar algunos. «Vamos a pueblos con apenas 18 ó 20 habitantes a los que damos un servicio», recalca Ruiz, por la importancia que entraña devolver servicios perdidos en los pequeños núcleos, allí donde las oficinas fijas han desaparecido precisamente por falta de pobladores.

Y lo hace con plenas garantías de asistencia porque, «no se trata de una furgoneta al uso», destacan desde Caja Rural de Soria, sino adaptada a los requerimientos que permiten realizar operaciones en tiempo real, «como en un oficina fija», con similares prestaciones. La seguridad está igualmente garantizada porque siempre viaja con personal especializado en esta área, y armado.

Y lo más difícil, la cobertura, en una provincia con numerosas zonas de sombra, la aportan los satélites de Elon Musk, a los que la furgoneta está conectada en todo momento durante el servicio, lo que implica un desembolso considerable.

Uno de los aspectos más valorados y al que Caja Rural dedica especial atención es a la «confianza», por eso siempre es el mismo personal el que se ocupa de la banca móvil. Hasta el punto de que constituye un servicio social. «Muchos clientes, sobre todo en invierno, son personas muy mayores y cuando llega la oficina aprovechan para hablar», explica Ruiz, hasta el punto de que las rutas de la oficina se han diseñado teniendo en cuenta también en el día en que está previsto que acuda el médico al pueblo. «La gente mayor lo agradece constantemente», añade el responsable de Negocio de la Caja.

El éxito de este proyecto ya ha traspasado las fronteras provinciales. Desde Teruel contactaron con la entidad financiera soriana para copiar la idea, y la Caja Rural de Zamora también quiere instaurar el modelo soriano. Además, «este convenio nos lo han pedido para presentarlo en el Congreso, el PP y el PSOE, y lo quieren trasladar a Europa», comenta Ruiz sobre las ramificaciones que puede tener la extensión de la oficina móvil.