La Lotería sonríe dos veces a Soria: 96.000 euros de la Primitiva en Almazán y 12.000 de la Nacional en Ólvega

La lotería sonríe dos veces a Soria en el mismo día con dos premios de segunda categoría en juegos distintos. Uno en la Nacional y otro en la Primitiva dejan cerca de los 108.000 euros el 'botín' repartido en la provincia.

En el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 16 de agosto se vendió un resguardo con el segundo premio en la Administración Nº 1 de Olvega. El importe correspondiente a este resguardo es de 12.000 euros. El número agraciado fue bajito, el 03.127, pero seguro que a su poseedor le pareció estupendo. Tanto el primer como el segundo premio cayeron muy repartidos y la localidad de la comarca del Moncayo lo compartió con ciudades y pueblos de Asturias, Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Granada, Huesca, Lleida, Madrid y Sevilla.

Menos repartido pero más jugoso para Soria fue el sorteo de la Lotería Primitiva, que dejó en Almazán 95.964,07 euros. Fue de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) y se validó en la Administración Número 1 de la villa.

En este caso los números agraciados fueron el 45, 22, 46, 11, 48 y 14, con el 30 como complementario. Nadie dio con el premio especial (seis aciertos más el reintegro), tampoco hubo de primera categoría (seis aciertos) y hubo dos acertantes de segunda, el de Almazán y otro en Sotillo de la Adrada, Ávila.