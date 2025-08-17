Castilla y León alcanza los 32 incendios activos con 11 en nivel dos de gravedad y otros 11 en nivel uno

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Situación muy grave. Castilla y León supera a las 18.00 horas de este domingo los 30 incendios forestales activos en su territorio con 11 incendios en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), ocho de ellos en la provincia de León, y otros 11 fuegos en el nivel uno. El territorio leonés es el que más incendios acumula con 16, aunque también existen fuegos activos en Zamora, Salamanca, Ávila, Palencia, Valladolid, Burgos y Segovia.

Según refiere el servicio Infocal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, en un parte al minuto consultado por Ical, pasadas las 18.00 horas de la tarde de este domingo, 17 de agosto, los incendios activos en la Comunidad ascendían a 32.

Once de ellos se situaban en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial, de los que nueve se encuentran en León: los tres activos desde el viernes 8 de agosto en Fasgar, Anllares del Sil y Llamas de Cabrera; el que desde el sábado 9 de agosto afecta al entorno de las minas de oro romanas de Las Médulas; el de Pardiña, que comenzó el pasado domingo pero no fue hasta el viernes cuando alcanzó el nivel dos de peligrosidad; y los que más preocupan a estas horas: los de Barniedo de la Reina y Canalejas, convertidos en regionales al pasar a la provincia de Palencia, y el que llegó ayer por la tarde a territorio leonés procedente de Ourense, y que afecta principalmente a la zona de Gestoso.

En Zamora, continúa en nivel dos el incendio de Castromil y se sumó a esta catalogación ayer el de Porto, mientras que completa la nómina de fuegos en nivel dos el de San Cristóbal de los Mochuelos, en Salamanca, reavivado en la jornada del viernes y que ha quemado más de 10.500 hectáreas, según informaron desde la dirección del operativo del incendio a Ical.

Además de estos once fuegos en nivel dos, existen otros once incendios activos y en el nivel uno del IGR: los de Orallo, La Uña y Caín de Valdeón en León; el de Resoba en Palencia; los de La Alberca y El Payo en Salamanca y el de Herradón de Pinares en Ávila, que llegaron a alcanzar el nivel dos; el declarado en la tarde de este domingo en el término municipal vallisoletano de Santovenia del Pisuerga; y los de Puercas y Molezuelas de la Carballeda en Zamora, que descendieron de nivel en las últimas horas tras quemar, en el caso del segundo, en torno a 31.500 hectáreas, a los que se unió este domingo el de Mahide, que mantiene más de una veintena de medios destinados en el lugar desde el mediodía.

A todos ellos se unen otros diez fuegos en el nivel cero pero activos pasadas las 18.00 horas: Castrocalbón, Los Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas y La Baña en León; Gallegos de Argañán y Serradilla del Arroyo en Salamanca; Pías en Zamora; Marmellar de Arriba y Miranda de Ebro en Burgos y el último, declarado a las 18.07 horas en Basardilla (Segovia).