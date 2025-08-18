CCOO lamenta el fallecimiento del conductor de una motobomba e insta a un operativo anti incendios "todo el año"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

CCOO Soria se suma a las condolencias por el fallecimiento del conductor de una motobomba de Soria que se retiraba tras intervenir en un incendio forestal en León. Desde el sindicato se reclaman medidas que, a su juicio, podrían haber evitado muertes como un operativo de incendios activo todo el año, el cumplimiento de los acuerdos del Diálogo Social, la falta de prevención o la privatización.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha trasladado sus condolencias y su apoyo a los familiares y amigos del conductor fallecido y su cariño al trabajador herido deseándole que tenga una pronta recuperación.

Enciso ha señalado que este accidente “no se hubiera producido” si la Junta de Castilla y León hubiera asumido sus competencias y cumpliera los acuerdos del Diálogo Social. “No hay un operativo anti incendios durante todo el año como debería haberlo”, ha señalado como una de las causas de los incendios forestales que tienen en vilo a varias provincias de la comunidad desde hace días.

María Enciso ha repasado otras circunstancias que propician estos incendios como la “falta personal y la privatización de los servicios” lo que “nos ha llevado a este destrozo patrimonial y a la muerte de tres personas en León”. La líder sindical sostiene que si bien no es momento de enfrentamientos políticos, “no podemos tolerar todo el dolor que estamos viviendo con la pérdida de vidas y de un patrimonio que es el sustento de muchas familias además de un recurso propio de las distintas provincias por una nefasta gestión de la Junta de Castilla y León”.

A la espera de que los incendios sean extinguidos, Enciso hace un llamamiento al Gobierno Autonómico para que cumpla los acuerdos del Diálogo Social en el que CCOO “hemos apostado desde hace años por un Plan de Prevención y Extinción de Incendios acorde a las necesidades de una Comunidad Autónoma muy grande y con un valor medio ambiental e histórico que no podemos perder”