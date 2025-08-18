El herido en el accidente mortal de una motobomba en los incendios de León recibe el alta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El herido en el accidente mortal de una motobomba de Soria que regresaba de luchar contra un incendio forestal en León ya ha recibido el alta. Se trata de un varón de 30 años que fue trasladado al hospital del Bierzo, donde las pruebas revelaron una fractura no desplazada de una apófisis vertebral. Según confirma la Junta de Castilla y León, no es necesaria intervención quirúrgica y los servicios médicos ya permiten su regreso.

Respecto al fallecido y siempre según información oficial, se trata de un varón de 57 años nacido en Ourense y residente en la provincia de Soria desde hace más de 30 años. Se desplazaba en una autobomba junto a otros compañeros bomberos, integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.

El fallecimiento tuvo lugar en un accidente de tráfico ocurrido en una pista forestal de la localidad de Espinoso de Compludo, cerca de Ponferrada. Oficial de montes - conductor maquinista de autobomba, era el conductor de la motobomba de Bayubas desde hacía 15 años.

El fallecido formaba parte de un convoy de apoyo que partió de Soria con 22 profesionales. En la mañana de este lunes se estaba organizando el regreso de la comitiva a Soria, que se producirá a lo largo de la misma jornada.

Desde la Delegación Territorial de la Junta en Soria se trasladan las condolencias a familiares, amigos y compañeros del fallecido.