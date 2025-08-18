UGT exige investigar el accidente mortal de la motobomba de Soria, que "tenía más de 20 años"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

UGT ha enviado el pésame a familiares, amigos y compañeros del trabajador de la Junta de Castilla y León fallecido este domingo en los incendios en el accidente de tráfico de una motobomba de Soria desplazada a León. Asimismo ha manifestado que “este tipo de accidentes son absolutamente inaceptables y exigen una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido”. El vehículo siniestrado "tenía más de 20 años".

Así lo ha aseverado Carlos Arenas, Vicesecretario de la UGT Servicios Públicos de Castilla y León y responsable de la negociación con la Junta de Castilla y León. Y es que, desde el sindicato llevan advirtiendo desde hace más de dos años de la necesidad de realizar una evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo de todos los conductores de la Junta, incluyendo, evidentemente, a los vehículos del operativo de incendios, según señalan a través de un comunicado. En la misma línea, también llevan tiempo solicitando que todos los conductores del operativo realicen cursos obligatorios de conducción de camiones y/o vehículos 4x4 y de conducción extrema.

Desde el sindicato se firma que "a pesar de que hay vehículos muy nuevos, el vehículo en el que se ha ocasionado el accidente tenía más de 20 años. Se trataba de un porta-implementos, sólo preparado para carreteras o pistas, pero desde luego", en palabras de Arenas, “no son aptos para circular por mitad del monte”. Además, el vicesecretario de UGT SP CyL, ha incidido en que “estas son las consecuencias de una nefasta organización en el sistema de coordinación del operativo. No es posible que los Charlys (motobombas) y las cuadrillas que vienen de otras provincias ya no vayan en convoy y que les envíen solos a circular por el monte, por la noche, en mitad del humo, sin saber ni hacia dónde deben dirigirse ni qué deben hacer exactamente”.

Por eso, para UGT, esta decisión es negligente y “supone enviar a estos trabajadores, por muy cualificados que estén, a un matadero y, en muchas ocasiones tras más de 20 horas seguidas de trabajo exhaustivo”.

Para finalizar, desde el sindicato han señalado que tanto el trabajador herido como el fallecido “han sido unos grandes compañeros que tenían a sus espaldas muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo y mucha experiencia” y que “aún se les recuerda en la Sierra de la Culebra donde también realizaron esfuerzos titánicos en pro de la extinción de aquellos incendios”.