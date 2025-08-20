El Ayuntamiento aprovecha la obra en el puente de piedra para solventar la depuración

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria aprovecha las obras en el puente de piedra sobre el Duero para solventar la depuración de las viviendas 'al otro lado', en la margen izquierda del río. Mientras avanzan los trabajos sobre la estructura con fecha de finalización prevista a mediados de otoño, se realizarán trabajos de bombero y canalización.

El alcalde de la capital, Carlos Martínez, ha visitado junto al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, las obras que se están llevando a cabo en el puente medieval de la ciudad que permitirá recuperar toda la infraestructura y también la red de depuración del agua de las viviendas ubicadas en el margen izquierdo del Duero. La inversión entre la actuación gubernamental y la municipal supera los 1,3 millones y se espera concluir en el mes de noviembre.

“Esta obra se incluye dentro de las tres fases de las travesías con un volumen total de 27 millones de euros. Se ajusta al calendario previsto con el acondicionamiento y la renovación de los espacios, iluminación incluida, de todo lo que es el puente medieval y se amplía para añadir la intervención adicional de la empresa mixta”, ha explicado el alcalde.

“Aguas de Soria ejecutará el bombeo y canalización con cerca de 300.000 euros que nos va a permitir resolver de una forma definitiva el vertido de las aguas residuales de todo lo que son las viviendas más allá del límite del Duero. Hemos ajustado dos meses el plazo pero permitirá seguir con la regeneración de toda la zona”, ha resumido.

Se ejecutará en la acera izquierda del puente desde el centro de la ciudad con el soterramiento de 80 centímetros aproximadamente y una canalización que garantizará los flujos importantes de avenidas de agua y la separación del vertido residual y el pluvial. El alcalde ha insistido en que se trata de un enclave fundamental para la capital y recuperado con inversiones en los últimos años como las dos fases de márgenes, el paño de la muralla, el Fielato, la recuperación paisajística de la EDAR.

Además, ha recordado “las obras de emergencia ya ejecutadas por 300.000 euros y las que vamos a acometer en la pasarela del Sotoplaya por 260.000 que nos permitirá replicar en cierta medida la pasarela anterior y además el acceso puntual para vehículos de emergencia”.

Por su parte, Miguel Latorre ha detallado la situación de las obras del puente y ha cifrado su ejecución en un 70%. Se trata de una estructura de planta recta de 111,2 metros de longitud. Se encuentra distribuido en 8 vanos de 7,00; 9,20; 8,80; 12,20; 17,30; 15,00; 14,40; y 5,00 metros de luz. La sección funcional de la estructura está compuesta por un carril de adoquines de 4,30 metros de ancho. A cada lado de la estructura existe una acera de aproximadamente 1,80 metros de anchura.

El delegado de gobierno ha explicado que “el grado de avance de las obras está en el 70 %. y ha finalizado la actuación en la acera del margen izquierdo y ahora se trabaja en el margen derecho. Faltan de colocar las farolas, que son las mismas que había, pero rehabilitadas y ha finalizado la actuación subacuática reponiendo sillares”. También se reparan los voladizos de hormigón bajo aceras, se recuperan los tajamares y se utilizan andamios encima de plataforma flotante sobre el río Duero.