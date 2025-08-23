Los bomberos forestales de Soria salen a la calle el viernes 29 en memoria del compañero fallecido en León

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los bomberos forestales de Soria -aunque mucho estén contratados bajo otras categorías- saldrán el viernes 29 de agosto a la calle en recuerdo de su compañero fallecido en la noche del pasado domingo en León cuando la autobomba que conducía cayó por un terraplén volviendo de intervenir en un incendio forestal. La manifestación parte de Bomberos Forestales en Lucha Soria y pretende servir se homenaje a quienes se han dejado la vida luchando contra el fuego.

La cita comenzará a las 22.15 horas en el Alto de la Dehesa para avanzar hacia el centro de la ciudad. Se solicita a los bomberos participantes que vistan sus equipos de protección individual (EPIs) y su luz frontal. A la iniciativa puede sumarse la ciudadanía.

En el cartel de la convocatoria también aparecen tintes de protesta. "Mañueco, Quiñones, Arranz responsables, dimisión ya", se aprecia en la imagen.

No es la primera ocasión en la que el colectivo toma en centro de Soria de manera llamativa. En septiembre de 2022 ya se celebró una vistosa manifestación para reclamar mejores condiciones de seguridad, laborales y de retribución para quienes intervienen ante los incendios forestales.