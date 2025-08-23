La caída con un ciclista fallecido en Soria en la Vuelta Junior a la Ribera deja a otros dos jóvenes trasladados al hospital

Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera el Duero.VUELTA CICLISTA JUNIOR A LA RIBERA DEL DUERO

La caída que ha causado el fallecimiento de un ciclista de 17 años en Soria mientras disputaba la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha dejado también a otros dos jóvenes trasladados al hospital de Santa Bárbara de Soria. El fallecido es I.M., malagueño de origen que militaba en las filas del Tenerife Cabberty.

La prueba, que ha sido suspendida, celebraba su segunda etapa entre Langa de Duero y la Laguna Negra.

La etapa había salido a las 10.30 horas de la localidad soriana de Langa de Duero y que tenía que llevar a los corredores hasta la Laguna Negra después de 118 kilómetros de recorrido. En el kilómetro 66 de la prueba se ha producido una caída en la que se han visto implicados varios deportistas, que han sido evacuados al hospital Santa Bárbara de Soria tres corredores. Finalmente uno de ellos ha fallecido según ha informado en centro sanitario, informa Europa Press.

El suceso ha tenido lugar en el cruce de la N-234 con la carretera del Amogable, cuando se ha producido una caída múltiple. La ausencia de medios sanitarios suficientes ha motivado que se neutralizase el pelotón, trasladándose a Vinuesa.

La organización ha trasladado, a través de un comunicado, el pésame a los familiares, compañeros de equipo y amigos del deportista fallecido.

En la jornada del domingo 24 la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos) y ha invitado a la ciudadanía a unirse a este acto.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su pesar tras conocer la noticia del fallecimiento del joven ciclista. "Conmocionado por el fallecimiento de un joven ciclista en un fatal accidente en la IX Vuelta Junior a la Ribera del Duero. Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español", ha trasladado el líder autonómico en un mensaje publicado en 'X', antes 'Twitter''.