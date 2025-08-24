Heraldo-Diario de Soria

Historia

Así era Soria desde el cielo, fotos aéreas cargadas de historia (y III)

Tercera entrega de imágenes del pasado captadas desde el cielo que constatan la evolución de la capital y la provincia en el siglo XX

Una vista aérea de Mariano Granados en 1965

Una vista aérea de Mariano Granados en 1965AHPSO 16212. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Tercera entrega de la serie de fotografías aéreas antiguas que cuentan por sí mismas la historia y la evolución de Soria. En este último álbum se recogen imágenes más recientes que muestra a vista de pájaro los cambios en el trazado urbano e incluso en el estilo de vida de la capital.

Fotos en las que elementos como el sempiterno parque de la Dehesa ayudan a situarse ante una trama urbana cambiante y creciente. Muchos aún recordarán la Soria de aquellas imágenes, pero seguro que  hay detalles por descubrir.

Una vista aérea de la ciudad

Una vista aérea de la ciudadAHPSO 16191. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad en 1965

Una vista aérea de la ciudad en 1965AHPSO 16199. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad en 1965

Una vista aérea de la ciudad en 1965AHPSO 16200. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad en 1965

Una vista aérea de la ciudad en 1965AHPSO 16204. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad en 1965 con la Dehesa y el San Andrés en primer plano

Una vista aérea de la ciudad en 1965 con la Dehesa y el San Andrés en primer planoAHPSO 16206. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad en 1965 sobrevolando Santa Ana

Una vista aérea de la ciudad en 1965 sobrevolando Santa AnaAHPSO 16207. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad en 1965 sobrevolando Santa Ana

Una vista aérea de la ciudad en 1965 sobrevolando Santa AnaAHPSO 16208. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad

Una vista aérea de la ciudadHDS

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad en 1965 con el antiguo centro penitenciario en primer plano

Una vista aérea de la ciudad en 1965 con el antiguo centro penitenciario en primer planoAHPSO 16209. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de Mariano Granados en 1965

Una vista aérea de Mariano Granados en 1965AHPSO 16212. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea del parque de la Dehesa en 1965

Una vista aérea del parque de la Dehesa en 1965AHPSO 16212. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO

Fotos aéreas antiguas de Soria

Fábrica de construcción Casto Hernández e Iglesias en la Calle San Benito en 1961

Fábrica de construcción Casto Hernández e Iglesias en la Calle San Benito en 1961AHPSO 27126. Nietos de Casto Hernánde

Fotos aéreas antiguas de Soria

Fábrica del Asperón (jabón) Casto Hernández en la Avenida Mariano Vicen en 1961

Fábrica del Asperón (jabón) Casto Hernández en la Avenida Mariano Vicen en 1961AHPSO 27128. - Nietos de Casto Hernández

Fotos aéreas antiguas de Soria

Fábrica del Asperón (jabón) Casto Hernández en la Avenida Mariano Vicen en 1961

Fábrica del Asperón (jabón) Casto Hernández en la Avenida Mariano Vicen en 1961AHPSO 27129. - Nietos de Casto Hernández

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad

Una vista aérea de la ciudadHDS

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad

Una vista aérea de la ciudadHDS

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista no tan antigua de la ciudad desde el aire

Una vista no tan antigua de la ciudad desde el aireHDS

Fotos aéreas antiguas de Soria

Viviendas en Los Royales al inicio de su construcción

Viviendas en Los Royales al inicio de su construcciónHDS

Fotos aéreas antiguas de Soria

Una vista aérea de la ciudad

Una vista aérea de la ciudadHDS

Fotos aéreas antiguas de Soria

tracking