Así era Soria desde el cielo, fotos aéreas cargadas de historia (y III)

Una vista aérea de Mariano Granados en 1965

Tercera entrega de la serie de fotografías aéreas antiguas que cuentan por sí mismas la historia y la evolución de Soria. En este último álbum se recogen imágenes más recientes que muestra a vista de pájaro los cambios en el trazado urbano e incluso en el estilo de vida de la capital.

Fotos en las que elementos como el sempiterno parque de la Dehesa ayudan a situarse ante una trama urbana cambiante y creciente. Muchos aún recordarán la Soria de aquellas imágenes, pero seguro que hay detalles por descubrir.