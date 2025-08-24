Así era Soria desde el cielo, fotos aéreas cargadas de historia (y III)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
24.08.2025 | 11:24
Actualizado:
24.08.2025 | 11:24
Tercera entrega de la serie de
fotografías aéreas antiguas que cuentan por sí mismas la historia y la evolución de Soria. En este último álbum se recogen imágenes más recientes que muestra a vista de pájaro los cambios en el trazado urbano e incluso en el estilo de vida de la capital. Fotos en las que elementos como el sempiterno parque de la Dehesa ayudan a situarse ante una trama urbana cambiante y creciente. Muchos aún recordarán la Soria de aquellas imágenes, pero seguro que hay detalles por descubrir.
Una vista aérea de la ciudad AHPSO 16191. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea de la ciudad en 1965 AHPSO 16199. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea de la ciudad en 1965 AHPSO 16200. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea de la ciudad en 1965 AHPSO 16204. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea de la ciudad en 1965 con la Dehesa y el San Andrés en primer plano AHPSO 16206. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea de la ciudad en 1965 sobrevolando Santa Ana AHPSO 16207. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea de la ciudad en 1965 sobrevolando Santa Ana AHPSO 16208. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea de la ciudad HDS
Una vista aérea de la ciudad en 1965 con el antiguo centro penitenciario en primer plano AHPSO 16209. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea de Mariano Granados en 1965 AHPSO 16212. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Una vista aérea del parque de la Dehesa en 1965 AHPSO 16212. - ASOC AMIGOS MUSEO NUMANTINO
Fábrica de construcción Casto Hernández e Iglesias en la Calle San Benito en 1961 AHPSO 27126. Nietos de Casto Hernánde
Fábrica del Asperón (jabón) Casto Hernández en la Avenida Mariano Vicen en 1961 AHPSO 27128. - Nietos de Casto Hernández
Fábrica del Asperón (jabón) Casto Hernández en la Avenida Mariano Vicen en 1961 AHPSO 27129. - Nietos de Casto Hernández
Una vista aérea de la ciudad HDS
Una vista aérea de la ciudad HDS
Una vista no tan antigua de la ciudad desde el aire HDS
Viviendas en Los Royales al inicio de su construcción HDS
Una vista aérea de la ciudad HDS
