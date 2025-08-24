La victoria de la resistencia vuelve a tomar forma en la Vulcanalia de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El símbolo de la resistencia celtíbera volvió a inundar de nuevo las calles de Soria. Lo hizo con la celebración de la última jornada de la Vulcanalia, las más espectacular, que reunió a guerreros numantinos y romanos en la ambientación histórica, este año con novedades. Un podcast sonoro que recrea la batalla y que permitió al público asistente introducirse en la recreación en una experiencia inmersiva. El desfile arrancó desde la plaza Mayor por parte del ejército romano y desde la puerta de la Dehesa partió el celtíbero, que se encontraron en la plaza del Banco de España.

La Vulcanalia recuerda la primera gran victoria del ejército celtibérico, de numantinos y segedenses, ante las tropas romanas bajo el mando del cónsul Quinto Fulvio Nobilior, el 23 de agosto del año 153 a.C., que a partir de entonces fue considerado como nefasto, de tal forma que ningún general volvió a librar batalla en esta fecha. La batalla tuvo lugar en las cercanías de Numancia y el resultado final fue la pérdida de unos 6.000 legionarios.

Este sábado Soria volvió a recrear aquella resistencia ante el todopoderoso, que ha hecho historia. Para conmemorarlo un año más, la organización, es decir, el Ayuntamiento de Soria y la asociación Tierraquemada, otorgaron el premio Espíritu Numantino al médico de urgencias y anestesista Raúl Incertis, quien el pasado mes de julio regresó de Gaza después de cuatro meses en el hospital de Jan Junis. Incertis, hijo de soriano, hizo extensivo el premio a sus compañeros sanitarios en la franja, evidenciando la importancia de su resistencia, como la que caracteriza a los numantinos.

Con la recreación de este sábado concluye una semana de la Vulcanalia de presentaciones de libros y conferencias científicas, a la que se le puso el broche de oro con el ya simbólico encendido del pebetero a las puertas de la Diputación, el desfile de tropas y la entrega del premio Espíritu Numantino.

Un videomapping, 'Cuando el hierro habla', en la fachada del Banco de España introdujo al público de lleno en la historia, narrando una parte de la historia de cómo Numancia entró en guerra con el imperio romano, finalizando con la lectura de un manifiesto.

La Vulcanalia, basada en el rigor histórico y en la experiencia, convierte a Soria en un lugar único cada 23 de agosto y este sábado volvió a ocurrir.