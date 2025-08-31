El viñedo de Soria también sufre las consecuencias del pedrisco, con 300 hectáreas arrasadas

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Aunque se trata de un cultivo minoritario en Soria, con alrededor de 1.400 hectáreas, el viñedo también ha sufrido las consecuencias de las continuas lluvias y tormentas que vivió el campo desde mayo hasta julio, con 300 hectáreas que han quedado arrasadas, según los datos facilitados a este periódico por Agroseguro. Siniestros «relevantes» en el viñedo de la provincia de Soria, teniendo en cuenta el volumen de contratación, 914 hectáreas, lo que supone que el pedrisco ha dado al traste con el 30% de la superficie asegurada de viñedo.

Actualmente Agroseguro ha registrado 300 hectáreas siniestradas por todos los riesgos ocurridos durante la campaña, la mayor parte han venido provocados por la intensa actividad tormentosa del año, y pedrisco fundamentalmente.

No obstante, todavía se desconoce el daño en datos cuantitativos, ya que es pronto todavía para hablar de indemnización. Y es que las tasaciones comenzarán en las próximas semanas, coincidiendo con la vendimia, que en Soria arranca en septiembre.

Llama la atención que la actual campaña se cerró con 914 hectáreas aseguradas en Soria, lo que significa que los agricultores han reclamado un tercio de la superficie contratada para la cosecha 2025. Y es que los daños que sufrió el viñedo soriano el año pasado debido a las inclemencias meteorológicas, sobre todo los hielos, provocaron un importante incremento en la contratación en el seguro de uva de vino, con 863 hectáreas aseguradas hasta el 20 de diciembre de 2024, que entonces supuso un 40% más de superficie protegida que en la campaña anterior, y se aumentó un 31% la producción asegurada, con 4.644 toneladas, con un 44% más de valor de producción, hasta los 4,1 millones de euros.

Pero al cierre del aseguramiento para el viñedo en el periodo de primavera, la superficie se elevó hasta las 914 hectáreas, un 15% más que el año anterior en las mismas fechas y con una producción asegurada que se situó en 5.187 toneladas, un 10% más.

Y es que aunque la temporada pasada estuvo por los daños por helada y pedrisco, también se registraron partes por sequía por la falta de precipitaciones y los golpes de calor incidieron en aquellas áreas que ya registraban déficit de hídrico desde el invierno, ya que el viñedo de secano también es un cultivo que cuenta con opción de aseguramiento frente a estos daños por sequía. Además, añadieron desde Agroseguro, como es habitual, también se recibieron siniestros provocados por el resto de los riesgos cubiertos por el seguro agrario, como lluvia, inundación, viento o daños por fauna, así como daños en instalaciones o en plantones. Con todo, la indemnización al viñedo en la provincia se elevó a los 1,2 millones de euros. Y el año anterior, 1,5 millones de euros.

Cabe señalar que las 914 hectáreas aseguradas suponen más del 70% de toda la superficie incluida de Soria en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, con 1.250 hectáreas de 19 localidades: San Esteban de Gormaz, Aldea de San Esteban, Atauta, Ines, Matanza de Soria, Olmillos, Pedraja de San Esteban, Quintanilla de Tres Barrios, Rejas de San Esteban, Soto de San Esteban, Velilla de San Esteban, Villálvaro, Langa de Duero, Castillejo de Robledo, Miño de San Esteban, Alcubilla de Avellaneda, Alcoba de la Torre y Alcubilla del Marqués.

Además, hay que destacar que a lo largo de las últimas campañas la contratación del seguro de uva de vino en Soria ha ido en aumento, de manera que desde la cosecha 2023 cuando se contrataron cerca de 680 hectáreas de uva de vino hasta la campaña actual el incremento de superficie asegurada es de más de un 35%. De igual forma, la producción asegurada ha crecido desde la campaña 2023 hasta ahora en un 32%.

Aún así, todavía hay una parte de la superficie de viñedo que no está protegida, porque según los últimos datos de cultivos de la Junta de Castilla y León, en Soria hay unas 1.400 hectáreas de viñedo, de modo que son casi 500 las hectáreas para las que no se contrata protección.