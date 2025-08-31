El Torrezno de Soria será gestionado directamente por la asociación de fabricantes

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Fabricantes Torrezno de Soria gestionará directamente la Marca de Garantía con la llegada de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) aunque mantendrá el vínculo con la Cámara de Comercio de Soria. Además, el que ha sido gerente de la marca como trabajador de la organización cameral, Juanjo Delgado, pasará a ser el director técnico pero como empleado de la asociación de fabricantes, después de 23 años ligado a la Cámara, tal y como confirmó ayer a Heraldo Diario de Soria tras anunciarlo a través de las redes sociales.

Y el techo de la panceta soriana no existe, a tenor de los últimos datos facilitados por Delgado. La previsión es que a final de año marque otro récord histórico ya que se superará la producción de los 4 millones de kilos «con creces» y en el primer semestre de este año ha crecido por encima del 20% con respecto al mismo ejercicio del año anterior, incluyendo «algún mes de récord absoluto». El emblemático producto soriano marcha sobre ruedas camino de la IGP, abriéndose nuevos mercados nacionales, consolidándose los ya existentes y desbloqueando otros mercados en el exterior. El torrezno gusta y mucho de tal suerte que ahora mismo nadie se pone un límite dentro de la asociación de fabricantes,

Delgado confirmó que «dejo la Cámara de Comercio» y que ahora su labor se centrará desde la asociación de fabricantes desarrollando una función similar a la anterior como gerente. aunque con la denominación de director técnico. «Va a seguir todo igual en el plano administrativo y si antes la dedicación era del 70% y correlativamente iba aumentando con el paso de los años, ahora estará al cien por cien por cien con ello».

¿Suena esto a cierta independencia entre la Asociación de Fabricantes Torrezno de Soria con respecto a la Cámara de Comercio, lugar en el que empezó toda esta meteórica carrera de la panceta soriana? En parte sí, pero el vínculo entre la organización cameral y la asociación se mantendrá probablemente con un modelo distinto cuando llegue la ansiada Indicación Geográfica Protegida. «Con la IGP todo va a ser más serio y exhaustivo. La relación con la Cámara va a seguir igual, el torrezno salió de allí apoyados también por las administraciones públicas». La diferencia radica en que la asociación llevará más directamente la gestión con el nuevo marchamo de garantía».

Delgado reconoce la impresionante evolución del torrezno soriano que en este mes de septiembre que está a punto de entrar encara la aprobación del reglamento definitivo de la IGP, otro de los pasos previos para la certificación de la nueva marca. El borrador ya se conoció en julio y a finales de septiembre se encarará una asamblea que dé luz verde definitivamente al reglamento de la IGP.

Y los datos siguen siendo impresionantes de un producto que cada vez cuenta con más adeptos a nivel nacional. El turista que visita Soria tiene muchos objetivos, pero uno de ellos es comer el torrezno, disfrutar la panceta en su lugar de procedencia en los restaurantes y bares donde se elabora.

A 30 de junio, según señala Delgado, la producción se ha ido por encima del 20%, marcando otro hito, y con mes de récord entre medias. «Seguimos en la misma línea de crecimiento en un producto que se ha consolidado, sin lugar a dudas, y seguramente llegará un momento en el que no se va a crecer tanto, pero de momento no hay techo». Baste decir que a finales de año se va a establecer otra impresionante marca de más de 4 millones de kilos de producción «y con creces», matiza el director técnico de la marca.

Delgado subraya que el famoso estudio realizado por la UVA sobre el consumo de torreznos de las monjas de Santo Domingo ha vuelto a salir a la palestra a pesar de que se hizo hace años, y en el que se pone sobre la mesa la posibilidad de que con moderación sea considerado sano. Todo lo que rodea al torrezno es noticiable, «cae bien».

El responsable de la Marca de Garantía también es ambicioso. Con el rabillo del ojo mira al Chorizo de Soria, embarcado también en una Indicación Geográfica Protegida propia y que se encuentra en proceso de tramitación que espera conseguir para finales de 2026 o 2027, impulsado por la Asociación de Fabricantes de Chorizo de Sori». Esta certificación buscaría proteger y dar distinción a un embutido característico de la provincia, con una producción que incluye tanto el chorizo fino como el grueso, hecho con carne de cerdo de alta calidad y el característico clima soriano que influye en su curación. Delgado plantea incluso «trabajar juntos», de tal forma que se pudiera crear un «consorcio entre consejos reguladores». Si todo funciona con el embutido soriano, hay que plantearse nuevos retos de crecimiento.

El torrezno de Soria logró a finales del año 2024 el registro por parte de la Comisión Europea de la Indicación Geográfica Protegida. Desde ese momento comenzó un complejo proceso administrativo que ahora afronta sus últimos pasos con el objetivo de que antes de final de año la panceta soriana pueda lucir en su etiqueta el símbolo IGP.

Desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) que asesora en todo el procedimiento ya explicaron que «en la actualidad se están dando pasos para la puesta en marcha de la IGP de cara a poder certificar el producto y ponerlo en el mercado lo antes posible». En este sentido se ahondó en que «para ello, la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria va a proceder a solicitar en próximas fechas el reconocimiento de la asociación como órgano de gestión y la aprobación de su norma específica reguladora».

Desde estas mismas fuentes añadieron que «una vez reconocido el órgano de gestión (y aprobado su reglamento), así como, implantado el sistema de control, el operador que acredite el cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones mediante el correspondiente certificado, podrá etiquetar su producto con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Torrezno de Soria.

El colectivo de productores avanzó que algunos de los pasos ya se ha completado, como por ejemplo la solicitud de reconocimiento como órgano gestor.